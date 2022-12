Ačkoliv byl zářivým představitelem psychoanalýzy vůbec, konec jeho života tak zářivý nebyl. Byl hrůzostrašný. Jeho nemoc ho zohavila tak, že se k němu bála přiblížit i rodina.

Ne nadarmo se říká, že ti největší géniové nakonec umírají zcela opuštění. I Sigmund Freud je tomu důkazem.

Strašná smrt Sikmunda Freuda

Sigmund Freud byl jedním z největších vědců vůbec. Celý svůj život zasvětil psychoanalýze. Přestože byl ve svém oboru velice uznávaný a dodnes z jeho práce nejeden psycholog a psychoterapeut čerpá, konec jeho života tak pohádkový nebyl.

Freud onemocněl. Jeho lékař k němu však nebyl zcela upřímný a informace o jeho nemoci byly spíš kusé, než ucelené. Důvodem byl především fakt, že ve stejné době Freud přišel o vnuka, který podlehl zákeřné tuberkulóze.

Freudovým lékařem byl tehdy Felix Deutsch. Právě on slavnému psychoanalytikovi nakonec diagnostikoval rakovinu patra. Jelikož byla zjištěna již v poměrně pokročilém stádiu, jediné, co se dalo, bylo nechat ji být. To ovšem nikdo netušil, jak mocně dá tato choroba o sobě vědět.

Byl nemocí tak zohavený, že se k němu bála přiblížit i rodina

Psal se rok 1923. Sigmund Freud si tehdy nechal zavolat svého osobního lékaře Deutsche, aby mu ukázal podivné výrůstky ve svých ústech. Lékař však tehdy zareagoval jinak, než je běžné a svému pacientovi, Sigmundu Freudovi, sdělil, že to, co se nachází v jeho ústech, není víc, než rozvinutá leukoplakie.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tedy jakési bílé skvrny, které nelze odstranit ani vyléčit a za jejichž vznikem stojí celá řada faktorů. Jedním z nich může být i kouření. A tak se pro Freuda, jakožto vášnivého kuřáka, našla diagnóza jako dělaná.

Dr. Deutsch Freudovi tehdy doporučil, aby s kouřením navždy skoncoval. Dokonce mu nepřímo naznačil, že by z toho jednoho dne mohla být pěkná polízanice v podobě zhoubného nádoru. Deutsch totiž už tehdy věděl, že jakákoliv léčba je víceméně zbytečná.

Pravdu o svém skutečném stavu se Freud dozvěděl až o pár let později. V okamžiku, kdy si však jeho nemoc vybrala poměrně krutou daň. Byl jí naprosto zohavený.

Dokonce tak, že i jeho vlastní rodina měla strach se k němu přiblížit. Freud měl velké a hnisem naplněné rány v ústech, díky kterým děsivě zapáchal.

