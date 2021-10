Jak zemřela Kleopatra: Neuštkla ji kobra, připravila si rafinovanější smrt

Smrt královny Kleopatry

Smrt královny Kleopatry bývá líčena stejně dramaticky jako její život. Když se doslechla o porážce svých vojsk a milovaný Marcus Antonius jí zemřel v náručí, nechala si přinést košík s fíky, mezi nimiž se skrývala egyptská kobra. Stačilo jen vložit ruku do košíku a nechat se uštknout. Nebo to snad bylo jinak?

V roce 33 př. n. l. se rozpadl triumviát, který měl Římu zaručit stabilitu po smrti Julia Caesara. Octavian si obmotal kolem prstu aristokracii, Lepidus rezignoval a Marcus Antonius dal přednost životu v Alexandrii po boku Kleopatry, která mu porodila dvojčata. V Římě přitom zanechal právoplatnou manželku se dvěma dětmi, čehož Octavian využil k jeho očernění. Po dvou letech verbálního osočování mu vyhlásil válku.

Octavianova vojska se zmocnila řeckých území, které předtím Marcus Antonius dobyl díky finanční podpoře šarmantní Kleopatry, a vytáhl na Alexandrii. Egyptská královna tušila, že se blíží konec. V podzemí svého paláce si narychlo nechala postavit mauzoleum, kde se před Římany ukryla.

Jako Romeo a Julie

V srpnu roku 30 př. n. l. bylo její vojsko definitivně poraženo. Marcus Antonius obdržel zprávu, že jeho milenka spáchala sebevraždu, a ze žalu se probodl mečem. Teprve poté se dozvěděl, že šlo o zprávu falešnou a Kleopatra stále žila. Nechal se odnést do jejího úkrytu a naposledy vydechl v její náruči.

Triumfující Octavian hodlal královnu zajmout a potupně ji vést Římem. Plány mu překazil její dopis, ve kterém ho žádala, aby ji pohřbil vedle Marca Antonia. Okamžitě vyslal stráže, aby Kleopatru přivedly živou. Nepodařilo se. Královna ležela bez známek života ve svém mauzoleu a po jejím boku stráže našly i mrtvoly jejích dvou nejvěrnějších služebnic.

Kobra, nebo bylinky? Historik v tom má jasno

Historické prameny však nezmiňují, co bylo příčinou jejich smrti. Zdá se, že romantická verze o uštknutí hadem se v literatuře objevila až několik staletí po královnině tragickém konci. Do té doby se tradovala pověst o otravě jedovatým nápojem. V jejich přípravě byla ostatně Kleopatra mistryní, o čemž se přesvědčila i řada jejích nepřátel, pokud si to tedy stihli uvědomit.

"Určitě tam nebyla žádná kobra," uvedl německý historik Christoph Schaefer, který zkoumal dobové spisy a při studiu spolupracoval s toxikology. "Kleopatra to se sebevraždou myslela vážně a musela vědět, že uštkutí egyptskou kobrou nezpůsobí vždycky smrt. Hadí jed měl navíc vystačit i na zabití jejích asistentek, což by bylo vysoce nepravděpodobné."

Královna podle Schaefera a toxikologů nejspíš vsadila na jistotu a vypila směs bolehlavu plamatého, prudce jedovatého oměje šalamounku a opia. "Díky opiu člověk tiše upadne do věčného spánku," dodal historik.

Spojitost s uštknutím se zřejmě vynořila z důvodu, že Kleopatra bývala s kobrou často vyobrazena. Šlo však jen o symbolické vyjádření jejího alterega a její domnělé podoby v posmrtném životě.

