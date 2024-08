ýval jednou z hlavních hvězd Televizních Novin. Pak se ale z televizních obrazovek ztratil a nikdo netušil kam. Co dělá Zbyněk Merunka dnes? Otevřel si cukrárnu, ale sladký sen se mu rozplynul.

Hvězda Televizních novin

Zbyněk Merunka býval známou tváří Televize NOVA, kde společně s Evou Jurinovou moderoval úspěšný pořad Televizní noviny.

Na obrazovkách NOVY jej diváci mohli vídat pravidelně od února 1994. Právě tehdy totiž začala tato televizní stanice vysílat.

„Byl to neuvěřitelný stres, vysílalo se z Měšťanské besedy a nebylo to ještě ani dodělané, běhali tam zedníci a řemeslníci. Naše večerní zprávy sledovalo nakonec 3,5 milionu diváků, což je nepředstavitelné. Bylo to pole neorané a bylo to skvělé,“ uvedl Merunka pro tvguru.cz.

Pro Zbynka Merunku byla práce televizního moderátora prací snů, která mu zajistila nejen kýženou popularitu, ale především dostatek financí. Být slavným ale mělo i svá negativa.

„Všichni věděli, kdo jsem, takže jsem si musel dávat pozor na chování. Chodily i zamilované dopisy, jedna paní mě pronásledovala, jiná mi zase přinesla živou husu. Byla to kardinální změna,“ uvedl bývalý moderátor.

Majitel cukrárny

Na obrazovkách Televize NOVA působil Merunka přes čtyři roky. Pak z televizní obrazovky odešel. Důvodem byl spor tehdejšího ředitele TV NOVA, Vladimíra Železného s investory.

Zbyněk Merunka o odchodu z Novy:

Zdroj: Youtube

Merunka se tak ze dne na den ocitl bez práce. To mělo na jeho další existenci poměrně neblahý vliv. Merunka začal zahánět stres a špatnou náladu v alkoholu.

„Když je člověk neustále v nenáladě, tak se snaží nějakým způsobem se toho zbavit. A alkohol je takové nejschůdnější řešení. Bylo období, kdy jsem k tomu sklouzával,“ uvedl Zbyněk Merunka v pořadu 13. komnata.

Tento stav trval rok, než se ho bývalý moderátor TV NOVA rozhodl svépomocí vyřešit. Pak přišla nabídka od konkurence, kde moderoval pořady jako Prima vařečka, Prima jízda anebo Autosalon.

Přesto ho práce na TV PRIMA nenaplňovala stejně, jako tomu bylo na NOVĚ. Z Primy nakonec odešel a rozhodl se zcela změnit směr své životní cesty.

V Mníšku pod Brdy si před lety otevřel svou vlastní cukrárnu, ta příliš úspěšná nebyla, ovšem té v Berouně, která následovala, se dařilo skvěle. „Manželka sice po babičce podědila spoustu zajímavých receptů, ale aby se řemeslo naučila, tak se jezdila asi půl roku učit do výrobny jedné pražské cukrárny,“ prozradil někdejší moderátor televizních novin. Sladký sen se ale začal po několika letech komplikovat. Dokonce mu naboural vztahy s dlouholetým kamarádem Janem Rosákem.

„Cukrárně se velmi dařilo, ale pak nám majitelka domu, ve kterém cukrárna byla, dala z ničeho nic výpověď. Provozovnu si tam pak otevřela ona sama,“ vysvětlil Merunka v rozhovoru se Zuzanou Bubílkovou. Posléze vyplulo na povrch, že onou majitelkou byla Rosákova manželka a přátelství tak vzalo zřejmě za své.

Sladký konec? Vlastně ano

Karamboly se Zbyňkovi Merunkovi nevyhnuly a mohl by si zoufat. I když sladké řemeslo musel opustit, rozhodně se nemá špatně. Má kolem sebe milující rodinu a podle svých slov je dědečkem na plný úvazek, což si velmi užívá. Když si potřebuje od „dědečkování“ oddychnout, přijme moderování nejrůznějších společenských akcí.

