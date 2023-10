S hrozbou globálního oteplování nebo jaderných válek vyvstává otázka, zda je možné vyhubit nejen veškerý život na Zemi, ale zároveň zničit i samotnou planetu do té míry, že by z ní nezbylo nic. Astrofyzik Paul M. Sutter si myslí, že ano a dokonce sestavil plán, jak toho docílit.

Nebude to však snadné a bude to vyžadovat nejen technologie, ale především čas. „Hlavní překážkou je gravitace,” vysvětluje odborník z Ohio State University a dodává, že Zemi si můžeme představit jako masivní kamennou cibuli. Všechny vrstvy, jež ji tvoří, jsou vzájemně přitahovány do té doby, než nás celá síla, tedy 5,972 x 10^24 kilogramů, neudrží na gauči.

„V případě, že by šílený vědec chtěl, aby z naší oběžnice zůstal jen prach, musel by tuto cibuli oloupat. Vrstvu po vrstvě, aby gravitaci snížil,” říká Sutter. Celý proces lze dokonce shrnout do rovnice, v níž spolu interaguje energie potřebná ke zničení planety, její hmotnost a poloměr. „Atentátník by tak potřeboval kolem 10^32 joulů.”

Jak zničit svět

To je podle astrofyzika nepředstavitelné množství. V roce 2013 totiž lidstvo spotřebovalo jen 10^20 joulů. „Pokud by se zachytil energetický výstup ze všech elektráren, čerpající jak z neobnovitelných, tak obnovitelných zdrojů, ničitel by musel počkat asi trilion let, aby nastřádal tolik síly, kolik potřebuje,” počítá vědec.

Existuje však další pramen, nabízející potřebnou energii, a tím je Slunce. Co by se stalo, kdyby se celý povrch naší planety pokryl solárními panely, jež by pohltily sto procent dopadajícího záření? „Čas by se významně zkrátil na asi 18 milionů let,” říká Paul M. Sutter.

Ani tento způsob by tak nebyl pro šíleného vědce atraktivní. Především kvůli faktu, že už za 3,5 miliardy let bude naše nejbližší hvězda natolik horká, že roztaví i většinu hornin na Zemi. Zkázu by tím urychlil jen nepatrně.

Třetí metoda

Astrofyzik ale nabízí další, mnohem rychlejší způsob. „Kdyby se zachytil veškerý sluneční výkon, tak by oloupání cibule trvalo pouze týden,” vysvětluje. „Přístroj, který by toto uměl, ale zatím nikdo nesestrojil a v budoucnosti pravděpodobně ani nesestrojí.”

Zničení Země lidským druhem, do té míry, že by z ní zbyly jen kusy kamenů, je tak naštěstí nereálné. O hrozbě, vycházející z klimatických změn nebo mezinárodních konfliktů, to ale neplatí.

