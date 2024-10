Externí autor 12. 10. 2024 clock 3 minuty

Když se rozdávala inteligence, někdo zaspal, jiný si šel přidat dvakrát. Věděli jste ale, že tahle vlastnost může být podmíněna znamením zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili? Následující tři patří k těm nejinteligentnějším.

Když mluvíme o inteligenci, měli bychom mít na paměti, že neexistuje pouze jeden způsob, jakým ostatní lidé dávají najevo svou inteligenci. Ve skutečnosti jde o soubor skládající se z emocionální, sociální, logické nebo kreativní inteligence. Z něj pak jsou jasně patrné znaky, které naznačují, v čem daný člověk inteligenčně vyniká.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Tohle vzdušné znamení patří k těm nejinteligentnějším. Vodnáři jsou hloubaví jedinci, kteří mají vysoce vyvinuté analytické schopnosti. Díky nim pak dokážou vidět věci, které ostatním unikají. Nemluvě o tom, že lidé narození v tomto znamení nejspíš přišli na svět s knížkou v ruce. Neustále čtou a doslova baží po nových a nových informacích.

Kamkoli Vodnář přijde, je schopen vymyslet fungující změny. Problém je v tom, že jsou tak skvělé, až bývají často nepochopeny.

Zrozenci v tomto znamení totiž doslova hýří nápady, mnohdy až geniálními. Jeho Achillovou patou je netrpělivost. Potřebuje vedle sebe někoho, kdo za něj dotáhne onu řemeslnou práci. Pokud věci nejdou podle jeho plánu a hlavně rychle, Vodnáře to přestane bavit a půjde jinam. Na druhou je se svými podnětnými myšlenkami velmi přínosný člen týmu. Jenom je třeba myslet na to, že jde o svobodu milujícího jedince, který se nerad zavazuje. Když mu ale dáte šanci, rozhodně nebudete litovat.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Blíženci jsou pořádně mazaná stvoření. Umí jednat s lidmi, ve společnosti poletují jako motýlci a vždy řeknou to, co chce druhá strana slyšet. Je to velmi analytické a metodické znamení, které se rádo učí nové věci a je otevřené všem inovativním nápadům. Blíženci patří k lidem, kteří mívali jedničky ve škole zadarmo. Zkrátka, učení jim šlo doslova samo. Navíc, co jednou do hlavy dostanou, to tam zůstane.

Tihle lidé přistupují k výzvám s lehkostí a optimismem. Jejich bystrá mysl jim umožňuje rychle porozumět věcem a uvést je do praxe. Blíženci o věcech nijak zvlášť dlouho nepřemýšlejí, ani nepochybují. Používají zdravý selský rozum a jejich výsledky jsou vždy excelentní.

Kromě toho, že jsou chytří, jejich sociální dovednosti se dají oznámkovat na jedničku, často i s hvězdičkou. Blíženec totiž ve vás nikdy nevzbudí pochybnost, že na něj nemáte. Vždy komunikaci s vámi postaví tak, že vy jste hlavní hrdina a on posluchač. I když je to vlastně ve skutečnosti naopak.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Lidé narození ve znamení Panny jsou nesmírně bystří, mají zvídavou mysl a silnou pracovní morálku. Jsou to takoví věční studenti, které často vidíte s knihou v ruce. Jako komunikativní znamení s Merkurem v zádech ochotně podá pomocnou ruku každému, kdo si o ni řekne.

Jestli je někdo dobrý v řešení problémů, se kterými ostatní nehnou, pak je to rozhodně Panna. Nehledá pouhé řešení, ale také chce vědět, proč se věci dějí právě tím či oním způsobem. Je velmi analytická, což jí staví reputaci člověka, který svým tématům skutečně rozumí.

Panna neustále analyzuje prostředí, lidi a okolnosti a zvažuje všechny možné výsledky. Tato pečlivá pozornost k detailu, i když může být vyčerpávající a někdy vést k hyperkritice, ji právem staví do pozice jednoho z nejinteligentnějších znamení zvěrokruhu.

