Dnes čerstvý třicátník, představitel roztomilého a vtipného „půl“ chlapa Angus T. Jones z velmi populárního amerického sitcomu je dnes sám „dva a půl“ chlapa. Je tlustý, plešatý, s vousy a je téměř k nepoznání. I jeho život se hodně změnil. Namísto aby si užíval své miliony, žije pouličním životem.

Mezi hvězdy

Americký, dnes již bývalý herec Angus T. Jones se narodil 8. října 1993 v texaském Austinu. Když jako desetiletý dostal roli Jake Harpera v Dva a půl chlapa měl za sebou již šest vedlejších rolí v jiných seriálech. Za svůj herecký výkon jako Jake získal čtyři ceny pro mladé umělce (2003, 2004, 2006, 2009). V roce 2010, tedy když mu bylo sedmnáct, stal se nejlépe placenou dětskou hvězdou. Měl smlouvu na další dvě sezony za honorář 7,8 milionů dolarů, což představuje 300 tisíc za jednu epizodu.

Dospívající Jones v seriálu už přirozeně nehraje malého vtipného kloučka, ale i v něm dospívá, kouří marihuanu a užívá si postelových radovánek s dívkami i staršími ženami. V osmnácti na každoročním festivalu v Los Anglese Jones prohlásil, že mu jeho role není příjemná a cítí se trapně…

Následující krátké video ukazuje Jonese i s jeho vůbec poslední scénou:

Do sedmého nebe

V listopadu 2012 na křesťanském webu oznámil, že konvertoval ke křesťanství a vstoupil do Církve adventistů sedmého nebe, a že je sitcom v rozporu s jeho morální vírou. Následně pak na YouTube zveřejnila křesťanská skupina ForeRunner Chronicles jeho kázání, ve kterém vyzýval lidi, aby se na seriál nedívali: „Pokud se díváte na Dva a půl chlapa, přestaňte prosím. Já v něm jsem a nechci v něm být. Prosím, přestaňte se na to dívat a nechat si cpát do hlavy špínu…“

Krátce na to se za své výroky veřejně omluvil: „Omlouvám se, pokud jsou mé výroky chápany jako lhostejnost a neúcta ke kolegům a nedostatečné ocenění mimořádné příležitosti, kterou jsem byl obdařen. Nikdy jsem to neměl v úmyslu,“ uvedl ve svém prohlášení a pokračoval: „Jsem bezvýhradně vděčný všem skvělým lidem v seriálu Dva a půl chlapa, se kterými jsem pracoval a kteří se za posledních deset let stali součástí mé rodiny. Nesmírně si jich vážím.“ Postoj k samotné dějové linii sitcomu nezměnil.

Jonese zachytily objektivy v srpnu 2023 s kolem s píchlou duší

Konec

Přestože Jones jako už dospělý měl hrát alespoň v několika epizodách ještě v roce 2012-2013, už si neškrtnul. Na počátku roku pak sám oznámil svůj odchod a produkčnímu Chucku Lorreovi se též za své jednání omluvil. Možná díky tomu se Jones pak objevil ještě v jedné scéně, a to v závěru seriálu, kdy se vrací z vojny, kam ho poslal scénář. Poslední díl Dva a půl chlapa, který roky sledovaly miliony diváků, skončil 19. února 2015.

Poté, co Angus T. Jones ze sitcomu odešel, šel studoval vysokou školu, což bylo jeho snem, jak se svěřil ještě jako hvězda. Od roku 2016 už není členem církve, stáhl se do ústraní a čas od času ho nějaký ten objektiv zachytí někde na losangeleské ulici.

