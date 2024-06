Externí autor 17. 6. 2024 clock 5 minut

Nemůžete sníst, co byste chtěli, protože vám některé potraviny nedělají dobře? Možná jste si jenom vybrali takové, které škodí vašemu znamení zvěrokruhu. Podívejte se, kterým jídlům byste se podle horoskopu měli vyhýbat.

Nepřítel může číhat i na konci vidličky. Tahle svatá pravda je dána faktem, že některé potraviny nám svědčí lépe a některé hůře. A pak jsou takové, kterým bychom se měli vyhýbat zcela, protože negativně ovlivňují fungování našeho organismu.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Vážení Berani, vy nutně potřebujete stíhat naprosto všechno a ještě něco navíc. Kam do tohoto plánu zařadit oběd? Podle vás do ruky v rychlém občerstvení. Jenže to je špatně. Takové jídlo vám totiž nedodá onu tolik potřebnou energii, ba naopak vám jí notný kus ubere. A rada nad zlato? Navařte si o víkendu na týden dopředu. Pak máte zdravý oběd vždy po ruce.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Milí Býci, rozumíme vašemu požitkářství i potřebě si po náročném pracovním dni odpočinout u opulentní večeře. Jenže vzhledem k vaší náchylnosti k nicnedělání je to špatně. Takže jednou provždy si zakažte těstoviny se sýrovou omáčkou, pizzu, nebo dokonce bůček s knedlíkem a se zelím. A už vůbec byste zejména večer neměli do úst strčit nic, co se schová pod označení sladký dezert. Přece nechcete doma rozšiřovat futra...

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců by si měli dávat pozor na jídla, ve kterých se skrývají kvasnice, protože jim způsobují nepěkné nadýmání. Takže zapomeňte na kynuté sladké i slané dobroty a zaměřte se na zdravější alternativy. Stejný problém vám způsobuje i kořenová zelenina. A pozor na přílišné pití kávy, která nesvědčí vašim už tak zjitřeným nervům.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci mívají obecně problémy s trávicím systémem. Proto by se měli vyhýbat mastným jídlům a méně solit. A co by pro ně mělo být tabu, je rafinovaný cukr. Zejména se vyhýbejte bonbonům, sladkým dezertům, klasickým marmeládám, ale také třeba jogurtům s příchutí.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lidé narození ve znamení Lva se obvykle těší pevnému zdraví a obvykle jim jídlo nečiní žádné zdravotní potíže. Přesto by si ale měli dát pozor na příliš mnoho koření a mléčné výrobky, se kterými si jejich zažívací systém neumí příliš poradit. A další věc, které by se Lvi měli vyhnout, jsou energetické nápoje. Nejenom, že představují nápor na zdraví organismu, ale ještě v sobě obsahují nadbytečný cukr, který Lvům rozhodně nesvědčí.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Milé Panny, jelikož vás obecně trápí zažívání a hlavně střeva, smiřte se s tím, že budete muset upravit svůj vstřícný postoj k mléčným výrobkům a čokoládě. Oboje je pro vás, nebo spíš pro váš zažívací trakt, až moc těžké a dělá vám neplechu.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy mívají problém se změnami nálad. Důvod tohoto problému se může skrývat i v jídelníčku. V první řadě zkuste ze stravy vyloučit rafinovaný cukr. Rovněž byste si měli odpustit sycené nápoje, které mohou mít negativní vliv na zažívání a rozhodně zapomeňte na alkohol.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Stejně jako v případě Vah, i lidé narození ve znamení Štíra by se měli vyhýbat alkoholu. To samé platí i o mastných a kynutých jídlech, která jim nedělají dobře. Takže chce to lehkou dietu a místo vína bude lepší voda.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Vážení Střelci, my víme, že vám chutná, ale zas tak moc byste to nemuseli přehánět, protože nadměrné jedení vede k nezdravému přibírání na váze. Proto si dejte pozor na omáčky jakéhokoliv druhu, cukr a čokoládu, které jsou energeticky velmi náročně. Nechcete se přece projíst k nějakému zdravotnímu problému.

Kozoroh ( 22. 12. – 20. 1.)

Kozorohovou slabinou je dna nebo zánětlivé onemocnění kloubů. Pro ně tedy platí ideálně vyloučení nebo alespoň striktní omezení potravin s vysokým obsahem sodíku. Vhodná pro ně není čokoláda, luštěniny a vysoce zpracované potraviny, které mohou způsobovat záněty v těle, např. uzené maso, cukr, ale také smažená jídla nebo alkohol.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři obecně bojují s kardiovaskulárními obtížemi. Proto jsou pro ně tabu příliš, tučná, sladká i slaná jídla. Takže milí Vodnáři, jednou pro vždy si zapamatujte, že vám je zakázán jak vstup do hamburgrárny, tak i do cukrárny. Pokud si nedokážete odříct pocit sladké příchuti na patře, zkuste si doma připravit zdravější alternativu dezertu. To samé platí i o hamburgrech.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Přecitlivělost tohoto znamení vede jeho zrozence k častější konzumaci alkoholu. To je první věc, na které by Ryby měly zapracovat. Jelikož mívají problémy se zažíváním a tím i s pletí, chce to omezit mastná a kynutá jídla. Takže dejte sbohem kachně s knedlíkem a dalším podobným dobrotám. My víme, že je to nespravedlivé, ale člověk si zvykne na ledacos, i nové chutě.

Zdroje: www.yourtango.com, medium.com