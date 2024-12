Externí autor 13. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Játra představují životně důležitý orgán, o který je třeba pečovat. Problém je v tom, že pokud jsou unavená, nesprávně pracují, mohou se projevovat nespecifickými potížemi. Podívejte se, jaké příznaky vás přesto mohou varovat, že se něco děje.

Jedná se o největším vnitřní orgán těla, který funguje jako filtrační zařízení, jež odstraňuje škodlivé látky z krve. Játra najdete na pravé straně těla těsně pod hrudním košem. Kromě filtrace se v nich také tvoří žluč. Ta pomáhá trávit potravu a ukládá cukr, který tělo využívá k energii.

Problém je v tom, že onemocnění jater bývá často plíživé a zůstává neodhaleno, dokud nedojde k jejich významnému poškození. Na druhou stranu dobrou zprávou je, že s dobře vedeným léčebným plánem lze rizika jaterního onemocnění často zvrátit.

Příznaky únavy jater

Je dobré sledovat, jak se cítíme. Že je s našimi játry něco špatně, může indikovat trvalejší pocit nevolnosti. Nedostatečně výkonná játra nedokážou odfiltrovat toxiny z krevního řečiště, což má za následek únavu, bolesti hlavy a kožní problémy. Postiženým lidem může zežloutnout pokožka a bělmo očí.

Když poškozená játra nevylučují trávicí šťávy k rozkládání potravy, dostavuje se častější pocit plynatosti a tlak ve stolici. Ta může být hodně světlá. Naopak moč bývá tmavší než obvykle. Postižení ztrácejí chuť k jídlu a hubnou. Oslabená játra signalizují i otoky nohou a zejména kotníků. Tělo totiž zadržuje tekutiny. Rovněž dochází ke ztrátě svalů. Objevují se potíže s kůží – svědění.

Únava

Právě tento příznak, který jsme zmínili výše, patří k nejčastějším důvodům, se kterými lidé navštěvují svého lékaře. Na únavu se totiž váže i nedostatek energie, potíže se soustředěním a špatný spánek. Tohle všechno narušuje fyzickou, duševní a emocionální pohodu. Tak vznikají potíže s duševním zdravím, například se mohou objevit úzkosti nebo mozková mlha. Onemocnění jater může způsobit zánět jater. Existují důkazy, že zánět může narušit komunikační cesty v centrálním nervovém systému, což vede právě k únavě.

Proč játra nefungují správně?

Důvodů je mnoho. Mezi ty základní patří virová hepatitida, neboli žloutenka, kdy si postižený ani nemusí všimnout, že ji prodělal. Ke zdraví jater nepřispívá ani užívání alkoholu. Je dobré vědět, že leckdy může být problém i jedna sklenka, zato téměř každý den. Záleží totiž na nastavení daného jedince, tedy opotřebení jater, která nemusí zvládat byť malé, zato pravidelné množství alkoholu.

Samotnou kapitolou by se dala nazvat i nesprávná výživa, která vede k jaterní steatóze neboli ztučnění jater, jedná se o tzv. nealkoholické ztučnění. „Příčinou je náš životní styl,“ uvádí Themis Kourkoumpetis, transplantační hepatolog z kliniky v texaském Austinu Baylor Scott & White All Saints Medical Center – Fort Worth. „Nemáme dostatek pohybu, pijeme příliš mnoho sody a jíme velké množství rychlého občerstvení. Tím se zvyšuje nárůst cukrovky, cholesterolu a pochopitelně obezity.“ Dobrou zprávou o tomto typu onemocnění jater je ale to, že podle Dr. Kourkoumpetise je stoprocentně reverzibilní. Což podle něj platí i o alkoholovém onemocnění jater.

Pečujte o svá játra

Bez tohoto orgánu se neobejdeme. Proto je důležité o něj pečovat. Jestliže se necítíte dobře a víte, že si dopřáváte alkohol i tučnou stravu, zkuste nejenom změnit jídelníček, ale také abstinovat. Jde o to, že bez takové životní změny se u poškozených jater může rozvinout cirhóza, rakovina nebo jejich selhání. A tomu je třeba se vyhnout.

