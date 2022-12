„V této jeskyni není nic, za co stojí umřít.“ Stojí psáno na jedné z varovných cedulí s obrázkem zubaté s kosou u křišťálově čisté Jákobovy studně. Za adrenalinové vzrušení ze zkoumání „bezedné jámy“ či snad touhu podniknout něco nebezpečného zaplatily desítky potápěčů cenou nejvyšší: svým životem.

Tryskající a průzračná

Jedinečný přírodní útvar nazvaný Jákobova studně, kde vyvěrá krasový pramen, je druhá největší zatopená jeskyně v Texasu. Leží v kouzelném kopcovitém přírodním parku Hill Country nedaleko města Whimberley. V korytě Cypřišové říčky ji objevili kolem roku 1850 američtí osadníci. Tehdy její životodárný pramen prýštil jako fontána do výšky přes 3,5 metrů. Pro její velkolepost jí dali jméno podle biblického příběhu o studni, kde znavený Ježíš dostal od Samaritánky doušek vody.

„Otvor do hlubin“ má průměr 3,7 metrů. Zhruba deset metrů studně klesá kolmo dolů a pak pokračuje šikmo labyrintem úzkých chodeb a komor do hloubky kolem 40 metrů. Jeskyně je nejnebezpečnějším místem pro potápění v Texasu a je na seznamu i těch světových.

Zdroj: Youtube

Zrádná a zlověstná

Podvodní labyrint má dvě hlavní chodby. Jedna je dlouhá přibližně 1 400 metrů a její hloubka je 42 metrů. Druhá měří 300 metrů. Zrádnost pro potápěče představují komory. Do prostor té první pronikají sluneční paprsky a je domovem řas a živočichů. Potopit se do ní je poměrně snadné. Ani druhá není temná, nástraha zde číhá v podobě falešného komína, který připomíná východ. Snadno se stane pastí, která potápěče uvězní, vyčerpá zásobu kyslíku a končí tragicky. Do třetí menší komory vede úzký průchod. Její dno je z nestabilního štěrku a potápěč musí použít potápěčská křídla. Nejzrádnější je komora čtvrtá. Vchod do ní je tak úzký, že potápěč musí sundat dýchací přístroj. Dno pokrývá jemné bláto a při sebemenším neopatrném pohybu se snadno rozvíří a zkalí celý prostor. Potápěč ztratí smysl pro orientaci.

Těch málo šťastlivců, kteří se do ní ale dostali říkají, že je to nádherná panenská jeskyně s fantastickými krasovými útvary. I kvůli touze vidět ji na vlastní oči riskují potápěči své životy. Možná také věří, že budou první, kteří objeví něco, co ještě nikdo neviděl.

Smrtící i osvěžující

V temných a stísněných prostorách podvodního labyrintu byly dosud nalezeny ostatky „jen“ devíti potápěčů. Počet obětí je ale dle odhadů mnohonásobný. Nejméně jednomu z nešťastníků došel kyslík při hledání cesty ven z druhé komory. Asi nejznámější je případ dvou mladíků z roku 1979, kteří si sem vyrazili se skupinou přátel na „potápěčský“ výlet. Jejich přátelé byli svědky, jak si sundali kyslíkové nádrže a vpluli do nejhlubší a nejužší části jeskyně… Ani po třech týdnech pátrání je záchranáři nenašli. Jedno tělo vydala studně v roce 1981, druhé bylo náhodně objeveno po 20 letech při natáčení dokumentu o jeskyni.

Jako smrtelně nebezpečný zážitek popsal své volné potápění D. Adame, který smrti unikl jen o vlásek. Tento jednadvacetiletý youtuber ze San Antonia během ponoru v roce 2015 přišel hluboko v jeskyni o ploutev. Musel si odříznout zátěžový pás, přesto měl co dělat, aby se dostal na hladinu, než mu dojde dech. Momenty ze svého ponoru zachytil na video. I profesionální potápěči, kteří jeskyni zkoumali v rámci projektu Jacob’s Well Exploration, říkají, že je její prostředí „náročné a nelítostné“.

Zdroj: Youtube

Rekreační potápění v Jákobově studni není úřady povoleno. I koupání v křišťálové vodě Jákobovy studny je „na vlastní nebezpečí“. Přesto zůstává po dlouhá léta vyhledávaným místem, kam si míří desítky návštěvníků schladit svá těla v letním parnu a cachtat se v Cypřišové říčce.

Zdroje: www.amusingplanet.com, www.treehugger.com, www.jasminealley.com