Osobnost každého člověka je odlišná a každý se projevuje podle jemu vlastních charakterových vlastností. Věděli jste ale, že osobnost člověka může odhalit i to, jakou část svého těla si ve sprše myjete jako první?

Sprchování a charakter

Ačkoliv by to možná málokoho napadlo, odborníci přišli s tvrzením, že osobnost člověka úzce souvisí s tím, jakou část svého těla si ve sprše myjeme jako první. Odhalí to skutečnost, jací jsme.

Většinu z nás by to ani nenapadlo. Vlezeme do sprchy, otočíme kohoutkem a bezmyšlenkovitě se oddáváme proudění teplé vody nad sebou.

Nepřemýšlíme, zda si jako první umyjeme obličej nebo svá chodidla. Přesto se podle Gildy Carleové, americké, světově uznávané odbornice na vztahy, můžeme právě během sprchování sami o sobě mnohé dozvědět.

Gilda provedla vlastní výzkum, ve kterém dotazovala tisíce lidí na jejich zvyky během sprchování. Na základě toho vyhodnotila, jak moc nás charakterizuje první část těla, kterou umýváme jako první.

Pokud je obličej první části, kterou si během sprchování myjete, jako člověk dbáte na to, co si o vás myslí druzí. Víte, že vaše tvář je tou částí těla, která je okolnímu světu neustále na očích. Proto si obličej myjete ihned, co vstoupíte do sprchy.

Co si myjete první

V případě, že jsou ruce první částí vašeho těla, kterou si ve sprše myjete, pak jste podle Carleové člověk, který je silný v tom, co dělá a zároveň je mistrem sebeovládání.

Část těla, kterou si ve sprše myjete první, odhalí vaši osobnost:

Jste féroví, je na vás vždy spolehnutí a jako člověk víte, že jediný, komu můžete stoprocentně věřit, jste vy sami. Pokud začínáte sprchu mytím nohou, pak jste realističtí a praktičtí lidé.

Vaše morálka je opřená o pevný a stabilní základ. Víte, kam váš život směřuje a nikdy neztrácíte kontakt s realitou. Pokud jsou intimní partie první částí těla, kterou začínáte každé sprchování, jste velmi stydlivý člověk.

Dost možná máte nízké sebevědomí a ve společnosti lidi se chováte introvertně. Nikdy nelžete a vždy každému sdělíte pravdu. Volíte však cestu, kterou neraníte druhé. Myjete si jako první svůj hrudník nebo prsa? Pak vám rozhodně nechybí sebevědomí a nezávislost. Na druhé působíte jako magnet.

V případě, že si jako první myjete vlasy a hlavu, jste člověk vyznávající disciplínu a pořádek. Na vše kolem sebe máte svůj názor a nebojíte se ho sdělit okolí. Jako lidé jste dochvilní a silní.

Pokud si jako první myjete ramena a krk, býváte zavalení stresem a napětím, které se z této části těla snažíte smýt. A nakonec, pokud si jako první část těla myjete záda, jste jako lidé zdrženliví a máte problém důvěřovat ostatním. Ačkoliv jste rád ve společnosti, samota je tím, v čem nacházíte skutečný odpočinek.

