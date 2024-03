Pro většinu lidí je káva symbolem začátku dne. Bez ní si lze jen stěží představit svou ranní snídani. Možná jste ale nenašli tu pravou pro sebe. Každému znamení zvěrokruhu totiž svědčí jiný druh kávy i přípravy. Pokud budete pít tu, kterou vám předurčily hvězdy, bude mít na vás ty nejlepší účinky.

Štír (24.10. – 22.11.)

Alžírská nebo finská káva

Štíři nepatří mezi raní ptáčata. Každý nový den pro ně začíná nepříjemnými každodenními nutnostmi. Právě proto potřebují tito jedinci sladký začátek dne. Do filtrované horké kávy se nalije ½ panáka vaječného likéru a ozdobí se šlehačkou. Alkohol rozhýbe tělo a probudí mozek. Například do finské kávy se přidává kromě vodky i brusinkový likér.

Střelec (23.11. – 21.12.)

Klasický turek

Střelec je dobrodruh, který si příliš nepotrpí na všechny ty pěny a omalovánky, které dnes zdobí v kavárnách běžně šálek s kávou. Je to klasik, který si dá do svého oblíbeného hrnečku vrchovatou lžičku mleté kávy a zalije ji horkou vodou. Na tradičního silného turka nedá dopustit, protože ho každé ráno spolehlivě postaví na nohy.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Espresso

Kozorozi neustále někam spěchají. V diáři mají každý den úplně nabitý, proto potřebují mít ráno svůj pravidelný rituál. Malé silné espresso bez mléka a cukru je přesně ten typ kávy, který pro svůj každodenní rozjezd potřebují. Svůj oblíbený šálek kávy si pak dopřávají ještě v průběhu dne, po obědě a na odpolední schůzce. Díky tomu vše na čas zvládnou.

Lev (23.7. – 22.8.)

Americká káva

Silné italské espresso bylo v době druhé světové války na Američany příliš intenzivní, a tak si ho přelili do většího hrnku a dolili horkou vodou. Tak vzniklo dnes populární Americano. Tento typ kávy je ideální na delší popíjení u vyřizování emailové pošty v kavárně. Lvi potřebují hvězdný start dne, a tak pomalu a v klidu snídají. Svou raní kávu si chtějí nerušeně vychutnat.

Panna (23.8. – 22.9.)

S mandlovým mlékem

Uspokojit toto znamení nebývá lehké. Panny potřebují mít všechno naprosto přesně, podle svých představ. Stejné je to i s jejich kávou. Pokud nemohou mít super bio extra organic kávu s mlékem z jednorožce, spokojí se tedy s pressem s mandlovým mlékem s kostkou ledu podávaném v malém skleněném šálku.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Ledová káva

Váhy jsou známé svou nerozhodností, proto dlouho zvažují všechna pro a proti. Nikdy se nemohou rychle a snadno rozhodnout, aniž by pečlivě neuvážily všechny výhody a nevýhody. Většinou jejich předlouhé rozhodování nedopadne dobře. Proto je pro ně vhodná ledová káva, podávána ve větší sklenici. Mají tak všechno v jednom, kávu, mléko i led.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Dýňové latté

Nadšený Vodnář potřebuje něco extra speciálního. V kavárně si nikdy nedá jen tak ledajakou kávu, ale vybere si tu speciální pro danou sezónu. Například svou oblíbenou dýňovou kávu latté s pikantním kořením, nebo perníčkovou se skořicí. Tento zrozenec je nadšen, když se kolemjdoucí návštěvníci kavárny pozastavují nad jeho výjimečným nápojem.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Hořká káva

Zasněné Ryby se rády nechávají unášet na houpavých vlnách své vlastní fantazie. Je málo věcí, které je dokážou přivézt zpátky na zem. Jediná osvědčená metoda je silná hořká káva, která je probere a uzemní. Bez cukru, medu nebo mléka, protože taková kávička by zase tyto jedince ukolébala. Hořká káva je donutí udělat alespoň pár nutných úkolů, než se zase zasní.

Rak (22.6. – 22.7.)

Vídeňská se šlehačkou

Rak je tak trochu náladové znamení, které si potrpí na sladkosti. Když ho něco rozladí, okamžitě se jde uklidnit něčím příjemně slaďoučkým. A to samé platí i pro kávu. Nesnese hořkou černou kávu, natož klasického turka. Potřebuje si vychutnat svou dávku kofeinu v té nejlepší podobě. Tento zrozenec si potrpí na tradiční vídeňskou kávu s pořádným kopcem tučné šlehačky.

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Irská káva

Rozjuchaní Blíženci nesmí chybět na žádném rautu, oslavě, firemní party, nebo premiéře. Jsou totiž vyhlášenými návštěvníky společenských akcí. Povzbudit se potřebují už od rána, což jim splní káva s troškou alkoholu. Aby měli dostatek energie na celý den, je pro ně ideální irská káva s kapkou irské whisky a smetanou. Díky ní pak mají dlouhou výdrž.

Býk (21.4. – 21.5.)

Cappuccino

Býci jsou největší požitkáři zvěrokruhu. Rádi se rozmazlují výbornými delikatesami. Za kvalitní jídlo nebo nápoj utratí bez mrknutí oka horentní sumy. Zbožňují pěkně napěněné nazdobené cappuccino. Ráno není kam spěchat, proto je ideální, když svou velkou voňavou italskou kávu dostanou až do postele. Dávají si na čas a vychutnávají si každý doušek.

Beran (21.3. – 20.4.)

Káva bez kofeinu

Temperamentní Beran je v neustálém napětí a stresu, proto by se měl vyvarovat kofeinu. Klasická káva by mu zvedla nebezpečně tlak, a proto je ideální variantou kvalitní lahodná bezkofeinová káva. Tu si může vychutnat dle chuti s mlékem, smetanou, nebo třtinovým cukrem. Pokud by snad náhodou vypil tento jedinec kávu s kofeinem, raději mu vykliďte pole.

