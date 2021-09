Divná svatba Jakuba I. Stuarta a Anny Dánské: Místo líbánek výslechy čarodějnic

Jakub I. Stuart

Foto: Profimedia.CZ

Jakub I. Stuart (1566 – 1625) nebyl na poměry své doby zase tak špatný král. Za jeho vlády se neválčilo, daně byly přiměřené a v Anglii i Skotsku kvetl kulturní život. V králově osobnosti se však skrývalo něco zlověstného. Projevilo se to už při svatbě s Annou Dánskou.

Dětství strávil Jakub jako sirotek. Když mu bylo půl roku, jeho matka Marie Stuartovna skonala na popravišti a jeho otec byl pouhé dva dny nato zavražděn. Jakub se tak stal vládcem Skotska, ačkoli se ještě ani nezačal pořádně batolit. Regenti a učitelé z něho vychovali vzorného protestanta, který se nadšeně vzdělával v teologii, miloval umění a děsil se ďábla jako čert kříže.

Annu Dánskou mu doporučil sám Bůh

Když si ve svých 23 letech vybíral nevěstu a rozhodoval se mezi Annou Dánskou a Kateřinou Bourbonskou, zavřel se s potréty obou dívek do své ložnice a po tři noci se modlil, aby mu Bůh pomohl učinit správné rozhodnutí. Po dlouhé meditaci dal přednost čtrnáctileté Anně před třicetiletou Francouzkou.

Král Jakub ve svých 20 letechZdroj: Neznámý autor / CREATIVE COMMONS / C00 Public Domain, https://creativecommons.org/publicdomain/

Anna se vydala na cestu do Skotska, avšak vybrala si velmi špatné počasí. Na moři se strhla ukrutná bouře a poškodila loď, která tak musela nouzově zakotvit u norských břehů. Cesta se nezdařila ani na druhý pokus a podzimní větry zvěstovaly příchod chladného období, kdy nebylo radno na moře vůbec vyjíždět. Dánské poselstvo se rozhodlo v zájmu princezniny bezpečnosti setrvat v Norsku celou zimu a její setkání se ženichem odložit na jaro.

Jakub tak dlouho čekat nehodlal. Když nemohla nevěsta k němu, vydal se on za ní. Rozbouřené moře se mu podařilo přeplout a konečně spatřil svou vyvolenou na vlastní oči. Ale místo aby s ní strávil romantické líbánky plné něžných slůvek, začal s jejím doprovodem řešit otázku, proč mu hrůzné severní živly chtěly svatbu překazit.

Hromy a blesky ovládané kouzly

Od Dánů se dozvěděl, že v tom měly prsty čarodějnice. Však už také v Dánsku začalo jejich zatýkání. Hrůzné ženy se na mučidlech jedna po druhé přiznávají, že se temnými čárami snažily krále i jeho nevěstu zabít. Všechny budou po zásluze popraveny.

Anna DánskáZdroj: John de Critz / CREATIVE COMMONS / C00 Public Domain, https://creativecommons.org/publicdomain/

Ačkoli se Jakub v mládí vzdělával v širokém spektru oborů a na svůj intelekt byl až ješitný, ve spiknutí čarodějnic proti své osobě okamžitě uvěřil. Po příjezdu domů začal hledat ďáblovy služebnice i ve Skotsku. Našel jich celou řadu a mnohé z nich nechal popravit. Výslechů v mučírně se osobně účastnil a domnělé čarodějnice nutil, aby mu zpívaly písně, které zpívají při sabbatech na oslavu Satana.

Časem se z něho stal takový odborník na čarodějnictví, že o tématu sepsal knihu s názvem Daemonologie. Mimo jiné v ní vysvětlil, jak se taková čarodějnice pozná. Obvykle jde o osobu ženského pohlaví, protože ženy jsou od přírody ke svodům ďábla náchylnější, a často je to porodní bába nebo bylinářka, která je v rodné vsi považována za "moudrou". V ostatních případech si ďábel svou služebnici poznačí nějakým znaménkem na těle.

Není jisté, co si o Jakubově intelektu myslela Anna. Jejich vztah je nicméně označován za šťastný, přestože král proslul četnými milostnými aférami homosexuálního charakteru. Z jeho ložnice dokonce vedla tajná chodba do komnaty jeho blízkého přítele Jiřího Villierse, vévody z Buckinghamu! Nehledě na svou orientaci, Jakub dokázal s Annou zplodit několik dětí, mezi nimi i svého nástupce Karla I. Historikové se proto domnívají, že to s jeho homosexualitou zase nebylo tak horké.

