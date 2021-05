Podivná sebevražda skladatele Jakuba Jana Ryby: Skončil na morovém pohřebišti

Varhany (ilustrační foto)

Už jako osmiletý hrál na klavír, housle a varhany. Snil o tom, že se stane profesionálním hudebníkem a skladatelem. A to se mu téměř vyplnilo, když se dostal do Prahy a díky strýcovým penězům mohl studovat gymnázium a objevovat svět hudby. Jenže jednoho dne mu přišel dopis od otce.

„S Bohem, moji přátelé z ovzduší školy! S Bohem, milá Praho – velký světe – s Bohem, mé vzdušné zámky!,“

napsal tehdy svým kamarádům. Otec ho totiž v dopise žádal, aby se vrátil domů a ucházel o učitelské místo v Nepomuku. I když se Jakubovi nechtělo, podvolil se, absolvoval učitelský kurz a zamířil po svých do Nepomuku.

Příliš dobrá hudební produkce

Jenže než tam dorazil, bylo místo obsazené. Začal tedy opět bydlel s rodiči v rodných Přešticích a snil o cestě do zahraničí. Ale opět mu jeho otec zkazil plány. Onemocněl a mladý Kuba ho musel zastoupit na místě učitele i varhaníka. Tuto situaci ale využil a s veselou myslí odehrál dvě své skladby. Sklidil však posměch. Všichni si mysleli, že hudbu opsal od nějakého italského autora. Do svého deníku si poznamenal: „Nemo in sua patria propheta“ (nikdo není ve své vlasti prorokem).

Dnes je Hej, Mistře od J. J. Ryby každoroční vánoční tradicíZdroj: Petr Bonek / Shutterstock

Usadil se a snil jen "tajně"

Nakonec opustil od svých snů a přijal místo kantora v Mníšku pod Brdy a poté v Rožmitálu pod Třemšínem. Práce ho bavila, oženil se a stal se několikanásobným otcem. Vzadu v hlavě mu však jeho vzdušné zámky stále nedávaly spát. Usilovně pracoval. Přes den učil, hrál v kostele a po nocích komponoval. Jenže v závěru Napoleonských válek došlo ke státnímu bankrotu a Rybova rodina začala pociťovat nouzi. Jakub začal zápasit s depresemi, vyčerpáním a nesplněnými sny. Rozhodl se, že konečně vezme svůj osud do vlastních rukou. (Zdroj: mistri.muzikus.cz)

Varhany Jakuba Jana RybyZdroj: Profimedia.cz

Byla sobota 8. dubna. Ryba toho moc nenaspal, v noci si totiž pročítal deníky, skladby a některé písemnosti i spálil. Rozloučil se s manželkou a odešel na mši do kostela Povýšení sv. kříže. Domů se však nevrátil. Jeho tělo našli až po třech dnech. Měl podřezané hrdlo a zápěstí. U mrtvoly ležela břitva a Senekovo pojednání „O klidu duševním". Římský filozof, který si mimochodem také podřezal žíly, patřil mezi Rybovy oblíbené autory.

Hrob Jakuba Jana RybyZdroj: Profimedia.cz

„Umírám, protože se mi tento ošemetný země svět, to jest lid, zošklivili(…). Má milá manželko, děkuji ti za tvou věrnost, starost, ochotu a lásku, Bůh ti to odplať. To jest, líbám tě a své milé dítky nejsrdečněji, modlete se a těšte se. Psáno dne 2. dubna 1815. Mějte se všichni dobří lidé. Bože buď milostiv, ty víš a znáš mé srdce. Příteli, odevzdej to mej manželce."

Rodina i známí byli šokováni. I přesto, že věrně sloužil kostelu, byl jako sebevrah pohřben na morovém pohřebišti. V roce 1855, 40 let po jeho smrti, se po naléhání Rybových potomků podařilo získat povolení na přenesení skladatelových ostatků na církevní půdu. (Zdroj: MICHLOVÁ, Marie. Smrt a pohřby slavných, aneb, Poslední cesty osobností našich dějin. Řitka: Čas, 2016. Český čas. ISBN 978-80-7475-168-4.)