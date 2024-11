Externí autor 5. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Sympatický herec a moderátor je považovaný hlavně ze komika. On sám toto označení odmítá. Přesto ho spoustu lidí může znát nejenom ze seriálů a filmů, ale také z reklam. Na vysokou školu dělal přijímačky dvacetkrát. Poznáte, o koho se jedná?

Přijímačky na vysokou dělal 20x

Známý český herec se narodil v roce 1972 v Praze, nakonec se mu podařilo vystudovat FAMU, ale byla k tomu dlouhá cesta. Jako malý si přál ze všeho nejvíce být indiánem nebo profesionálním sportovcem. Zatím se mu sice nepodařilo ani jedno, ale jestli někdo umí překvapit, tak je to právě tato známá tvář, kterou lidé doslova milují.

Objevuje se ve vtipných reklamách, ale také je sám režíruje. Jedná se o reklamy na Vodafone, Kofolu nebo Fio Banku. Lidé ho mohou registrovat ve filmech jako Čert ví proč, U mě dobrý nebo Eurotrip. Mimo to se objevil v divadelním představení Večírek, které režíroval Ondřej Sokol podle předlohy Michala Suchánka.

Jeho hlas lidé mohou znát také z Evropy 2 a vzhledem k tomu, že je všestranně nadaný, tak se nezdráhal napsat knihy. Na svém kontě má knižní tituly jako Objevy nebo Kůly v plotě. Se školou to ale nebylo vždy ideální. Na vysokou školu dělal přijímačky dvacetkrát a na FAMU ho nakonec vzali až napotřetí.

„Spoustu kamarádů mělo jasné představy o tom, čím by chtěli být. Já chtěl být indián. To je takové romantické. Chtěl jsem být náčelník. Pak jsem chtěl být sportovec. Dělal jsem vrcholový sport. Já jsem byl ale tělesně křehký," nechal se slyšet v pořadu Nejen o práci. „Hlásil jsem se třeba na ekonomickou školu a měl jsem ty nejhorší výsledky za celou dobu. Pak jsem se hlásil na práva a to byl úplný nesmysl," pokračoval s úsměvem.

Jeho kmotra byla Hana Hegerová

Tato známá česká osobnost je považovaná také za režiséra. On se spíš nazývá pozorovatelem. „Vyptávám se, snažím se myšlenky týmu posunout dál, jsem rád, když to jde samo. A pak to sem tam koriguji," řekl pro Rozhlas.cz s tím, že za videoklipy, které vytvořil získal už čtyři sošky ceny Anděl.

„Přiletěly čtyři, ale ty sošky jsem už různě rozdal spolupracovníkům, nějaká se ztratila, takže vlastně mám opravdu jen jednoho," řekl humorem sobě vlastním. Tisíce lidí ho vnímá jako předního komika. I tuto profesi cítí jinak. On sám by se popsal patrně jako umělec, který rozumí tak od každého trochu.

„Bavič je takové pejorativní slovo, takové zvláštní, ne hanlivé, ale pyšný na to nejsem. Stejně jako komik. Já nemám připravené scénky, které budu říkat. Spíš reaguji na situace, stoprocentně improvizuji. Asi bych řekl, že jsem veselý člověk. Bavič nebo komik mě úplně nebaví, ale taky s tím dokážu žít," řekl v pořadu Hovory.

O zpěvačce Haně Hegerové natočil ještě na škole absolventský film. Byla také jeho kmotrou. „Táta jí nějak to mé kmotrovství nabídl. Ale Hana Hegerová byla luteránka, takže vlastně musela zapřít svou víru, jak se mi později svěřila. Musela lhát, že je katolička, ale bylo to hodně veselé, jak pak vyprávěla," zavzpomínal.

Svým synům dal naprosto šílená jména

Se svojí partnerkou Bárou jsou spolu přes dvacet let a je to taková paní Columbová. „Zasnoubil jsem se, ale ještě jsem se neoženil. Vím, že se říká, že to musí být do roka a do dne, ale já říkám, že když je korona nebo nějaký výjimečný stav, tak se to protahuje. A já jsem se chytře zasnoubil v koroně," řekl v show Jana Karuse.

Společně mají dva syny, kteří dostali skutečně kuriózní jména. Jeden se jmenuje Zlatan Jan a druhý Wolfgang Amadeus. „Děti jsou naše budoucnost. Je radost pro děti dělat," řekl pro iDnes.cz. Patří mezi ty muže, kteří si nenechali ujít porod svého potomka.

„Byl jsem u porodu, všechno probíhalo přirozeně, jako třeba v roce 1760. Ohříval jsem vodu, podával nahřáté ručníky a chytal dítě. Ne, vše proběhlo v pohodě, žena i syn byli v pořádku," řekl pro Blesk.cz. Stále nevíte, o koho se jedná? Skvělý český herec, moderátor a režisér se jmenuje Jakub Kohák.

