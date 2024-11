Externí autor 1. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Jakub Smolík (65) se romantický zpěvák tělem i duší. Jeho písničky se vryly pod kůži statisícům lidi a kromě zpěvu miluje motorky a své čtyři děti. Jeho osmnáctiletá dcera Petra se navíc potatila a věnuje se muzice. Nápadníci by si ale měli dát pozor. Mladičká Petra totiž vlastní zbrojní pas.

S manželkou se seznámil, když jí bylo 16 let

Romantický písničkář Jakub Smolík je velmi úspěšný hudebník, ale v osobním životě své štětí hledal dlouho. Chvíli to vypadalo, že skončí jako starý mládenec, ale nakonec se vše v dobré obrátilo. Jakub má dohromady čtyři děti. V roce 1992 se mu narodila první dcera Nikola. O pět let později v roce 1997 se mu narodila druhá dcera Karolína.

Jakub si po několik neúspěšných vztazích našel o pětadvacet let mladší Petru. Tehdy jejich vztah velmi těžce nesla hlavně maminka Petry, protože její dceři v době seznámení bylo pouhých šestnáct let. Úplně poprvé se setkali před několika lety a Smolíkovi se Petra zalíbila okamžitě na první pohled. Byla ale velmi mladinká.

"Byl jsem v porotě na Miss jižní Čechy a ona tam byla se svým chlapcem. Tenkrát jí bylo asi šestnáct a hrozně se mi líbila," řekl pro Blesk.cz s tím, že když bylo Petře šestnáct let, mu bylo už čtyřicet jedna. I v dnešní pokročilé době se najdou lidé, kteří jsou velmi kritičtí k tak velkému věkovém rozdílu. Na to má ale Jakub Smolík jasnou odpověď.

"Žena vypadá starší a mně taky takový věk nehádají. Rád se směju, stýkám se s lidmi, kteří jsou fajn a kolem sebe neprudí. Nikdo mi to do tváře nevmetl," dodal Jakub Smolík. Co se týče bývalých partnerek, vychází spolu perfektně. "Znám osobně jen jednu a kamarádíme se. Byla nám i na svatbě," řekla Petra v rozhovoru pro iDnes.cz.

Petra na svého muže Jakuba Smolíka nežárlí

Jakub Smolík v rozhovoru pro iDnes.cz přiznal, že na svoji mladší manželku nežárlí. Stejně tak to má i Petra. "V posledních letech se nedostavuje," prohlásila. V roce 2006 se jim narodila první společná dcera Petra a v roce 2012 syn Jakub. Dcera Petra dělá tatínkovi radost a rozhodla se, že půjde v jeho šlépějích. Miluje zpěv a chce se tomu věnovat i do budoucna.

S dvanáctiletým synem Jakubem ho zase pojí láska k motorkám. Nejenom, že na nich jezdí, ale také je sbírá. Před lety od souseda dokonce odkoupil stodolu, kde se o své skvosty stará. "To je moje království. Manželka je ráda, protože zatímco někteří chlapi chodí na pivo, já si jdu občas zahrát mariáš s Petrem Jandou," řekl pro TN.cz.

Nyní již osmnáctiletá dcera Petra momentálně září v muzikálu Filipa Renče Zlatovláska. "Ženou se mi slzy do očí, protože hrozně uteklo, když se mnou začala zpívat," svěřil se pyšný tatínek pro eXtra.cz. I když je zpěvák ve věku, kdy jeho vrstevníci mají spíš vnoučata, tak dle vlastních slov on nikam nespěchá a užívá si každou volnou minutu s dětmi.

Doma vlastní zbrojní průkaz

Petra je skutečně velmi talentovaná zpěvačka a má před sebou velkou budoucnost. Už jako malá si střihla se svým tatínkem legendárně známý duet Říkej mi táto. "Když byla malinkatá, tak si v koupelně vzala třeba šampon a říkala: 'Dobrý den, jmenuji se Petruška Smolíková a s tatínkem vám zazpíváme písničku Žíkej mi táto‘ a takhle začala," zavzpomínal Smolík.

Jakub Smolík je při pohledu na svoji dceru hrdý a dme se pýchou. "Ženou se mi slzy do očí, protože hrozně uteklo, když se mnou začala zpívat, když byla malinkatá, a teď je jí 18 let a už hraje princeznu. Užívám si to, protože jsem šťastný," říká s tím, že kariéra je samozřejmě důležitá, ale nesmí se zapomínat na odpočinek.

"A pak jí radím, aby se naučila odpočívat. Je to hrozně moc důležitý, protože ona má samozřejmě školu, příští rok bude maturovat, teď má dramaťák a do toho představení, takže aby to na ni nepadlo a neměla potom nějaké ataky nebo něco podobného," podotkl. Dcera Petra je už ve věku, kdy by s klidem mohla rodičům představit nějakého partnera.

Ti by se ale měli mít na pozoru. Rodina Jakuba Smolíka má totiž doba zbraně a samotný zpěvák zbrojní pas. "Já mám doma zbrojní průkaz, já mám tři brokovnice Magnum 357 a ještě samopal, takže to hovoří za všechno. Takže když se někdo přiblíží a byl by zlý, tak varuju vás," dodal.

