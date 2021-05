Jaký byl vztah Olgy a Václava Havlových?

Václav a Olga Havlovi - bok po boku v dobrém i zlém

Foto: Profimedia

Václav Havel je spolu s „tatíčkem“ Masarykem nesporně nejoblíbenějším prezidentem našich dějin. To, v co mnozí doufali, ale neodvažovali se věřit, se na konci roku 1989 po sametové revoluci stalo skutečností. Z disidenta se stal první československý prezident svobodné země. Po boku mu celou dobu, v dobrém i zlém, stála jeho manželka Olga. A manželé to skutečně neměli lehké.