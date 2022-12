Náhodám se meze zřejmě nekladou. Takovou záhadou je i hluboká jáma uprostřed džungle, do které se spustili vědci. Propadli se rovnou do záhadného starého světa.

A tak se z takřka obyčejné jámy kdesi v džungli vyklubalo něco, co nikdo nečekal. Ani vědci.

Vědci se spustili do hluboké jámy uprostřed džungle

Je zcela přirozené, že se vědci snaží prozkoumat celou naší planetu křížem krážem. Už mnohokrát se totiž tato snaha vyplatila a bylo objeveno nemalé bohatství v podobě skrytých měst, tajemných jeskyní anebo záhadného starého světa.

Tedy přesně tak, jak tomu bylo i v tomto případě.

Vědci protentokrát zkoumali oblast Guangxi Zhuang. Ta se nachází v odlehlých a veřejnosti téměř nepřístupných lesích. Jde o samostatnou, tj. autonomní část Číny.

Právě tam pak vědci objevili něco mimořádného. Jakousi jámu. To by však nebylo nic, na co by při svých průzkumech už mnohokrát nenarazili a na co by nebyli zvyklí. Obří jámy jsou totiž v Číně poměrně běžné. Za jejich vznikem stojí dešťová voda, stékající po zemi, která následně eroduje rozpustnou horninu. Přesto byl tento nález v něčem odlišný.

Propadli se do záhadného starého světa

Nalezený "závrt" o velké hloubce totiž odhalil záhadný starý svět. V něm vědce na první pohled upoutal rozsáhlý a dobře zachovalý prales. Ten se nacházel na samém dnu objevené jámy. K té vědce zavedly satelitní snímky, které v dané lokaci zachytily obyčejnou propadlinu. Vědci se proto rozhodli, že ji prozkoumají. Důvodem byl především fakt, že se propadlina nachází v místech, které nejsou přístupné lidem a jsou velmi hustě zalesněné.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Díky této iniciativě a touze spatřit objevenou propadlinu na vlastní oči, pak vědci objevili něco, o čem neměli sebemenší tušení. Záhadný starý svět, který byl přímo pod nalezenou jámou.

Autonomní čínská oblast Guangxi Zhuang tak odhalila nemalé bohatství. Prozkoumání propadliny však nebylo jen tak. Ukrývala se téměř 100 metrů pod povrchem jámy a k jejímu základu vedla cesta dlouhá několik hodin. Tu museli vědci absolvovat pěšky.

Nalezená jáma je výjimečná také flórou, která se v ní nachází. Za zmínku stojí především prastaré stromy, které dosahují výšky až úctyhodných 40 metrů. "Nepřekvapilo by mě, kdybych věděl, že se v těchto jeskyních nacházejí druhy, které věda dosud nikdy nezaznamenala ani nepopsala," řekl Chen Lixin, vedoucí týmu jeskynní expedice.

Záhadný starý svět je důkazem, že je na naší planetě stále mnoho míst, o jejichž existenci vůbec nevíme a které přitom mohou být stejně famózní, jako tomu bylo i u tohoto objevu.

Zdroje:

www.smithsonianmag.com

www.livescience.com

www.iflscience.com