Anketa: Který James Bond vám přijde nejlepší? Hlasujte!

close info smoothradio.com

Externí autor 28. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Dnes je to už přes šedesát let, co první agent ve službách jejího veličenstva začal chránit svět před zloduchy, vrahy a podvodníky. Za tu dobu se v roli agenta s povolením zabíjet vystřídala řada herců a na vás je teď rozhodnout o tom, který z nich byl nejvíce hot. A že to bude sakra těžké...

James Bond ohromuje celý svět, muže svou odvahou, kaskadérskými kousky a umem řídit auta, ženy zase svým šarmem, charismatem a ledovým, nedostupným srdcem. Agent 007 je postava stvořená spisovatelem Ianem Flemingem. Podle bestsellerů tohoto autora se pak doposud natočilo pětadvacet filmů, stím, že prvních patnáct bylo věrné knižním předlohám a zbylé filmy se pak už jen životem agenta ve službách MI6 jen volně inspirují. První „bondovka” nesla název Dr. No a v roce 1962 se role tajného agenta ujal charismatický Sean Connery. Poslední film se pak na stříbrném plátně objevil prozatím v roce 2021, kdy Jamese Bonda ztvárnil Daniel Craig. Snímek se jmenoval Není čas zemřít. Částka, kterou do bondovek studia investovala, vás nejspíš zvedne ze židle. Jedná se o 1,8 miliardy dolarů. Nejméně překvapivě „zchramstnul” první díl, který stál „jen” jeden milion dolarů, oproti tomu Není čas zemřít spolykalo odhadem něco mezi 250 až 300 miliony dolarů. close Exkluzivně Ani James Bond není dokonalý: Logické chyby a omyly v kultovních Bondovkách gallery 12 Co se týká výdělku, prvenství získává opět Dr. No, ovšem to méně chtěné. První bondovka vydělala nejméně ze všech filmů, a to necelých 60 milionů dolarů. Naopak nejvíce lidi do kin přitáhl Skyfall, kde zacinkala jedna miliarda a něco málo milionů k tomu. Když se podíváme na celkovou oblíbenost, nejlépe si u fanoušků vede Casino Royale, Zlaté oko, Skyfall a Goldfinger. Jak je to ale s představiteli onoho legendárního agenta, kterého by se měl bát i Chuck Norris? Který z nich je podle vás nejlepší? Nyní máte možnost si je všechny prohlédnout a připomenout a na konci hlasovat pro svého favorita. Sean Connery close info Facebook zoom_in Sean Connery a Ursula Andres „Jmenuji se Bond. James Bond.” Takto se poprvé představil právě Sean Connery, který málem roli tajného agenta ani nedostal. Autorovi knižní předlohy Ianu Flemingovi, se totiž herec nelíbil, byl pro něj málo snobský a aristokratický. Ani producenti ho původně nechtěli, v tu dobu byl Connery ještě neznámé ucho a oni si představovali někoho slavnějšího. Dokážete si ale vedle Ursuly Andress představit někoho jiného? close Magazín Frustrovaný Sean Connery: James Bond mi zničil život, nenávidím ho gallery 11 George Lazenby close info Facebook zoom_in Lazenby se role Jamese Bonda zhostil jen jednou. Velkým překvapením bylo obsazení do role Australana George Lazenbyho, modela, navíc ještě bez zkušeností. Jenomže Sean Connery měl po pěti filmech a natáčecím maratonu už tajného agenta až po krk, a tak přišel čas na změnu. Nicméně Lazenby se role Jamese Bonda zhostil jen jednou, pak do Aston Martina usedl Roger Moore. Roger Moore close info Facebook zoom_in Ze všech představitelů si Bonda zahrál nejvíckrát. Vyrovnat se hereckému esu jako je Sean Connery je opravdu oříšek. Ten ale musel rozlousknout právě Roger Moore, který to po faux-pas s Lazenbym skutečně neměl lehké. Moore dostal nabídku si roli zahrát začátkem 70. let. Ze všech představitelů si Bonda zahrál nejvíckrát, tajného agenta ztvárnil celkem sedmkrát. Což doposud nikdo nepřekonal. Timothy Dalton close info Facebook zoom_in James Bond v podání Timothy Daltona. Timothy Dalton roli Bonda dostal díky tomu, že Pierce Brosnan byl tehdy herecky zaneprázdněný. Zrovna totiž natáčel seriál Remington Steele. Obecně se tvrdí, že James Bond v podání Timothy Daltona byl nejvěrnějším vypodobením Flamingova tajného agenta. 007 ztvárnil ve dvou filmech – Dech života a Povolení zabíjet. Pierce Brosnan close info Facebook zoom_in Jako pátý dostal roli Jamese Bonda Pierce Brosnan. Jako pátý dostal roli Jamese Bonda právě Pierce Brosnan, který klíčky od Aston Martina převzal od Timothyho Daltona, který divákům moc do oka nepadl. Povolení zabíjet spustilo šestiletou pauzu, než se agent opět vrátil na stříbrná plátna. Že to ovšem ale bylo ve stylu, bondovka Zlaté oko s titulní písní od Tiny Turner spustila zcela novou 007 éru. Pierce Brosnan si Bonda zahrál celkem čtyřikrát. Daniel Craig close info Facebook zoom_in Prozatím posledním Bondem je Daniel Craig. Prozatím posledním Bondem je charismatický blonďák Daniel Craig. Jen pro zajímavost, Craig má v britském královském námořnictvu čestnou hodnost fregatního kapitána, kterou má i onen legendární agent v rámci svých filmů. Náhoda? Nemyslíme si. Craig byl zpočátku fanoušky trochu odmítán, ale během pěti filmů, kde svou tvář slavnému agentovi propůjčil, celému světu dokázal, že i on se do role nezničitelného a šarmantního Bonda perfektně hodí. Kdo bude další? Prozatím poslední bondovka spatřila světlo světa v roce 2021. V kuloárech se šušká, že se hledá i nový Bond. Je tedy otázka, kdo se jako další ujme role elegána, který se vám představí slovy: „Jmenuji se Bond. James Bond.” close Publicistika Příštím agentem 007 má být žena, navíc černoška. První adeptka je už známá gallery 6 Zdroje: sk.wikipedia.org, cs.wikipedia.org, smoothradio.com Který James Bond vám přijde nejlepší? Hlasovalo: 0

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články