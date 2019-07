Bělouš: Příběh vládce podsvětí nejžádanějšího nájemného vraha všech dob

V Bostonu měli Jamese Bulgera původně za dobráka, který na Den díkůvzdání obdarovává chudé a čistí okolí od drog. Pak se ale začala objevovat mrtvá těla, která měl na svědomí právě on. Na seznam 10 nejhledanějších osob v USA se bostonský boss irského gangu dostal před 20 lety a až do roku 2011 policii unikal.

Byl usvědčen z 11 vražd, vydírání a praní špinavých peněz. Dostal dvakrát doživotí a pět let navrch. Zločiny mu dlouho procházely hlavně díky zkorumpovaným agentům FBI, kterým donášel.

Zrál pro kriminál

Narodil se v roce 1929 jako první dítě do chudé dělnické rodiny a o klukovský čas her rychle přišel, když otci v roce 1934 rozdrtila v práci ruku železniční souprava. Maminka byla pracovitá žena, ale její snaha k udržení alespoň základního životního standardu nestačila. V roce 1938 se rodina přestěhovala do chudinské čtvrti v Southie v jižním Bostonu a James musel pomáhat, jak se dalo. Stal se dítětem ulice a rodinné příjmy doplňoval drobnými krádežemi. Už ve svých 14 letech byl zatčen a odseděl si pět let v nápravném zařízení pro mladistvé. Za mřížemi studoval vojenskou historii a strategii války, což by mohl teoreticky zhodnotit po propuštění v roce 1948, kdy sloužil dva roky u vojenského letectva, ale on v praxi raději využil rady a zkušenosti od spoluvězňů. (Jeho dva mladší bratři a tři sestry se vydali poctivou cestou - nejdále to dotáhl William, stal se senátorem státu Massachusetts.)

V Southie se dodnes vzpomíná na Jamesovy divoké projížďky s blondýnami v nablýskaném kabrioletu před nádražím (že by inspirace pro jízdy Ivana Jonáka v 90. letech po Praze?). Policie si oddechla, když ho v roce 1956 dostala do chládku za únosy, ozbrojené bankovní loupeže a přepadení ve třech amerických státech. Původně dostal 20 let, ale odseděl si devět, z toho tři roky v Alcatrazu. Spekuluje se, že trest mu byl výrazně zkrácen, protože se ve vězení podílel na pokusech s drogami prováděných na vězních americkou špionážní službou CIA (obhajoba později tvrdila, že nebezpečné experimenty negativně ovlivnily jeho psychiku).

Zrádce gangu

Po návratu z vězení se nastěhoval k nemocné matce, zdánlivě sekal dobrotu a splynul s okolím - dokonce pracoval jako údržbář v budově místního soudu. Za několik měsíců se však definitivně vydal na cestu zločinu. Bylo mu jasné, že jako sólista nemá moc šancí, a proto musel nějak zapadnout do organizované skupiny. Vybral si gang Donalda Killeena a stal se vymahačem pohledávek. Ostruhy si vydobyl poté, co vypukly třenice se znepřáteleným gangem irských kriminálníků Winter Hill. Když bylo zjevné, že killeenovcům „ujíždí vlak“, Bulgera napadlo, že by ze situace šlo něco vytěžit. Objednal se jako vyjednávač smíru k vůdci irského gangu… Dodnes se neví, kdo gangstery okolo Donalda Killeena postřílel, ale má se za to, že právě Bulger, protože brzy navázal kariérou v gangu Winter Hill a v roce 1972 se propracoval do jeho úzkého vedení. Dál vymáhal peníze od sázkařů, organizoval sázkařské podvody a lichvu. Významně mu v tom pomáhal italský mafián Stephen Flemmi, jenž mu stál po boku i další léta.

Agent a gangster

V polovině 70. let, kdy gangu šlo všechno jako po másle, do hry vstoupil agent FBI John Connolly. Detektivové gang Winter Hill sledovali a jejich největší zbraní byli placení práskači z podsvětí. Connollyho, který se přátelil s Bulgerovým bratrem Williamem, napadlo získat Jamese jako informátora. Sázka vyšla - možná tomu napomohl i fakt, že oba muži pocházeli ze stejného sídliště a měli rádi úspěch a peníze.

Dohoda zněla: Bulger bude dodávat FBI informace o mafii, považované za celoamerickou hrozbu, a ta bude mít jiné starosti než se zajímat o činnost konkurenčního gangu Winter Hill. Connollymu i Bulgerovi nastaly zlaté časy. Agent díky informacím od gangstera stoupal až do čela bostonské pobočky FBI a Bulger získal čas na „práci“. V jednu chvíli už měl namále, když massachusettská policie sama nasbírala proti Bulgerovi i Flemmimu řadu obvinění. Tehdy Connolly žalobci vysvětlil, jak nepostradatelné jsou tyto dva zdroje a gangsteři byli z obžalovacího spisu vyřazeni…

Krutý pán podsvětí

Vše klapalo ke spokojenosti obou stran. Místní mafie skomírala, sláva Connollyho, jenž do velké hry zatáhl i detektiva Johna Morrise, stoupala a události dokonce zašly tak daleko, že agenti FBI mařili práci policie a scházeli se s gangstery na večírcích. Na dvou schůzkách téhle party se objevil i senátor William Bulger, jenž se ke svému bratrovi vždy hlásil. „Záleží mi na něm. Často mu říkám, ať se u mě zastaví,“ přiznal v televizi. (Z vysoké politiky nakonec musel kvůli kontaktům s Jamesem odstoupit.)

V 80. letech řídil James Bulger celé bostonské podsvětí - kšefty se zbraněmi, drogami, výpalné, vydírání, lichvu. A šel z něj strach, údajně uřezával svým nepřátelům prsty, sekal ruce a vytrhával zuby. Mafiáni říkali, že by se od něj mohl hodně naučit i ďábel.

Spadla klec

Spravedlnost nakonec slavila úspěch. Na začátku 90. let již fungovaly lepší podmínky pro boj s organizovaným zločinem, v akci byly speciální protidrogové jednotky, k policii nastoupila mladá rvavá generace. Smyčka se začala utahovat, ale Connolly ještě stihl Bulgera varovat a ten v roce 1994 zmizel. Na útěk byl připraven. Peníze a falešné doklady měl na Floridě, v Montrealu, Londýně, Dublinu i Benátkách. Skrývat se dokázal 16 let. Policisté jej dopadli v červnu 2011 v Santa Monice společně s partnerkou Catherine Greigovou. K zatčení pomohl tip někoho z místních.

Soud s Jamesem Bulgerem trval přes dva měsíce. Byl obžalován z 19 vražd, ale prokázáno jich bylo „jen“ 11. Když odcházel ze soudní síně, ukázal příbuzným a známým palec nahoru…

Bělouš MLČEL

* Podle své blonďaté a brzy šedivé hlavy dostal James Bulger přezdívku Whitney (bílej, bělouš).

* Téměř 20 let vedl paralelní vztah se dvěma ženami.

* Během procesu nespolupracoval. Ano bylo jediné slovo, kterým odpověděl na dotaz soudkyně, zda chápe podmínky případného odvolání.

* Do roku 2018 byl James Bulger, vězeň číslo 02182-748, „doma“ v kriminálu v Tucsonu v Arizoně. Koncem října loňského roku jej nalezli dozorci v cele mrtvého. Pravděpodobně byl zavražděn.

Výzva pro filmaře Bulgerův život se stal námětem několika knih a režiséra Martina Scorseseho inspiroval při natáčení filmu Skrytá identita (2006, 4x Oscar).

KONEC snaživých agentů

John Connolly byl odsouzen za maření vyšetřování a braní úplatků na 10 let, v roce 2008 k tomu ovšem dostal za podíl na vraždě prozrazeného informátora „nášup“, takže bývalá hvězda FBI si má odsedět 40 let. Jeho kolega John Morris získal za spolupráci při vyšetřování beztrestnost a odešel do důchodu. Zemřel na infarkt.