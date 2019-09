Slavný James Coburn: Dvacet let trpěl v krutých bolestech. Vyléčil ho až zázrak

Proslul jako představitel chlapíků, kteří rozdají více ran pěstí než úsměvů. James Coburn (†74) miloval bojová umění a kaskadérské kousky. Přesto téměř 20 let strávil na lůžku a nemohl se pořádně hýbat.

Seděl doma v pohodlí své vily v Beverly Hills a poslouchal oblíbenou hudbu. Najednou mu hlava poklesla a ruce sklouzly z opěrek křesla. Herecká legenda odešla v té nejpříjemnější chvíli, v jaké mohla. Psal se 18. listopad 2002 a Jamesi Coburnovi se zastavilo srdce. Poklidná a bezbolestná smrt ostře kontrastovala s tím, co zažíval v předešlých letech.

Krach a bída

Jeho celé jméno znělo James Harrison Coburn III. a narodil se 31. srpna 1928. Jeho otec James měl ve městě Laurel ve státě Nebraska autodílnu, takže synek se odmala motal mezi náhradními díly a kanystry s olejem a benzinem. Láska k motorismu mu zůstala celý život. Servis ale v první polovině 30. let kvůli hospodářské krizi zkrachoval. Rodina se za prací přestěhovala do Kalifornie, ale i tak se musela hodně uskromnit.

Syn James se snažil z nuzných poměrů vymanit, a jakmile to šlo, narukoval do armády. Naučil se tam řídit nákladní auto a také vypomáhal v armádním rádiu jako hlasatel. Díky hlubokému a zvučnému hlasu se osvědčil, velitelé ho proto pověřili, aby namluvil několik instruktážních filmů. Odtud byl k herectví už jen krůček.

Po návratu do civilu začal v Los Angeles studovat uměleckou školu a lidé vídali jeho ostře řezanou tvář na reklamních plakátech. Jednu z největších zakázek získal od výrobce holicích strojků. Při konkurzu zapůsobil tím, že si jedenáctidenní vousy dokázal oholit za méně než minutu. Sám to ale zlehčoval slovy: „Ostatních 12 kandidátů jsem porazil díky tomu, že jsem mohl ukázat zdaleka nejvíc zubů."

Smrt kamaráda

Postupně se prosadil jako divadelní herec a od roku 1955 se začal objevovat v sáhodlouhých televizních seriálech. Zatímco jiní z této nudné práce nevybřednou celý život, na Jamese se záhy usmálo štěstí. V roce 1960 dostal první větší roli, a to hned ve westernu Sedm statečných. Jako vrhač nožů Britt pronesl sice jen 11 replik, ale i tak se zapsal do povědomí diváků a dodnes jde o jeho nejslavnější roli.

S koltem u pasu se proháněl ve filmech i v dalších letech. Jeho sláva mohla být ještě větší, ale role ve westernech Pro hrst dolarů (1964) a Tenkrát na Západě (1968) odmítl. Místo něj zabodoval Clint Eastwood, respektive Charles Bronson.

James si spravil chuť díky dramatu Velký útěk (1963) nebo ve filmu Náš muž Flint (1966), což byla reakce na bondovky. James se rolí superagenta konečně vymanil z westernové škatulky a o rok později si špiona Dereka Flinta zopakoval. V této úloze konečně mohl ukázat znalost bojových umění. Hmaty a chvaty procvičoval už coby voják a dosáhl v nich značného mistrovství.

Láska k bojovým sportům a východní filozofii vůbec ho také svedla dohromady s nejslavnějším filmovým bojovníkem Brucem Lee. Trénovali spolu a zahráli si v několika filmech. Díky vynikající fyzické kondici se také nenechával zastupovat a všechny kaskadérské kousky prováděl sám. Když Bruce v roce 1973 za nejasných okolností zemřel, znamenalo to pro něj velkou ztrátu. Spolu s hereckým kolegou Stevem McQueenem nesli na pohřbu Bruceho rakev.

Bezmoc na lůžku

Další Jamesovou vášní byla auta. Sbíral je, závodil v nich a slušně si vydělával i jejich prodejem. V roce 1964 jeden vzácný kousek nechal restaurovat a v aukci ho prodal za téměř 11 milionů dolarů, což byl tehdy světový rekord.

Skoro to vypadá, že pro všechny „chlapácké" záliby se mu nedostávalo času na soukromý život, a téměř to tak bylo. První dítě se mu narodilo až ve 32 letech. Rok předtím si vzal Beverly Kelly, s níž kromě syna Jamese přivedl na svět ještě dceru Lisu.

Manželství se ale v roce 1979 rozpadlo, bohužel pro Jamese v tu nejméně vhodnou dobu. Tehdy se totiž potýkal s těžkými bolestmi. „Jednoho rána jsem se probudil a nemohl jsem se hýbat. Tedy mohl, ale velmi to bolelo," líčil nepříjemný zážitek. Lékaři mu oznámili, že trpí těžkým revmatismem, ale pomoci mu nedokázali. „Nemoc zhatila mou kariéru, nemohl jsem vydělávat. A když kdokoli nemůže vydělávat peníze, jde alespoň kopat jámy, ale já jsem nemohl ani to," bědoval. Musel zapomenout na tréninky karate, na závodění v autech a nad vodou ho držel pouze nový vztah s anglickou zpěvačkou Lynsey de Paul. O 22 let mladší žena o něj pečovala a on jí na oplátku pomáhal skládat písně, díky čemuž objevil zcela nový svět.

Čekání na zázrak

Léta běžela a bolesti nepolevovaly. James vyzkoušel nejrůznější možnosti léčby, ale nic nepomáhalo. „Nakonec jsem se utvrdil v názoru, že lékaři chtějí pouze to, aby pacienti polykali co nejvíce léků, ale neřeší podstatu problému. Tak jsem se zkusil vyléčit sám," prohlásil. V roce 1998 oslovil kalifornského léčitele, který mu začal podávat zázračné krystaly. Po třech dnech prý bolesti přešly. Dvacetiletému utrpení byl konec.

James se na filmové plátno vrátil ve velkém stylu. Za roli alkoholika v dramatu Utrpení (1997) získal svého jediného Oscara. Comebacku si užíval do posledních chvil života a radoval se z něj po boku druhé manželky, herečky Pauly Murad. Když nečekaně zemřel na infarkt, nechala ho pohřbít na hřbitově Westwood Village v Los Angeles. Netušila, že za pouhé dva roky ho bude následovat. V pouhých 49 letech podlehla rakovině.

Co ještě nevíte

* Měřil 188 centimetrů.

* V roce 1978 řekl v reklamě na pivo jen dvě slova a dostal za to půl milionu dolarů. Později se navíc nechal slyšet, že pivo nemá rád.

* Miloval hru na flétnu.

* V seriálu A-Team z roku 1983 měl hrát postavu Hannibala Smitha, ale kvůli bolestem odmítl. Nahradil jej George Peppard.

* Syn James se stal filmovým technikem a dcera Lisa se živí grafickým designem.

* Druhá manželka Paula Murad se narodila na Jamajce.