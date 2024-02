Známe ho zejména jako „machra“ Vikiho Cabadaje ze Sněženek a machrů, přestože si zahrál v několika filmech a seriálech a také moderoval. Mohl být milionářem, zdědil „jen“ historickou vilu, s ní ale také starosti. Plány má veliké, rekonstrukce a přestavba není zadarmo a je to běh na dlouhou trať.

Rodný dům

Jan Antonín Duchoslav se narodil 1. května 1965 ve vilce na Ořechovce, jedné z nejznámějších a nejdražších vilových čtvrtí v Praze. Dům nechal v roce 1924 postavit jeho dědeček, známý pražský stavitel. Duchoslav v něm prožil krásné dětství, i když pobýval také v jiné „ořechovické“ vile, protože jich jeho děda postavil více, a nejen v této oblasti. Jeho jméno stojí za řadou „obyčejných“ i významných staveb v Praze. Ale „Viki“ Duchoslav zdědil tu, ve které se narodil. Ta jediná v majetku rodiny zůstala.

Jeho dědeček Maxmilián Duchoslav (1888-1934) ještě v roce 1927 nechal v rodinné vile vybudovat v suterénu nebytové prostory pro kanceláře, od té doby už tam žádné úpravy neproběhly. Duchoslav ji téměř „vybydlenou“ zdědil před pěti lety po svém otci, který prý jen dvakrát nechal natřít okna. Aby se v ní, přinejmenším z Duchoslavova pohledu dalo bydlet, byly nezbytné stavební úpravy.

close info YouTube zoom_in Kolem domu je vzrostlá zahrada

Krásná na pohled, ale…

Prostorný dům byl naplánován jako bydlení pro dvě rodiny, ale v podstatě to byl jeden obrovský prostor. Ve spodním patře byla kuchyně, pokoje pro hosty a rozlehlá hala, kde se scházela rodina i hosté. Do horního patra vedlo schodiště do pokojů rodin. Duchoslav chce vilu zrekonstruovat do podoby „rodinného“ domu pro dvě generace, ale s oddělenými prostory. Což třeba znamená dvě schodiště a v patře samostatné bytové jednotky. Plán rekonstrukce zahrnuje také vchod z ulice do přízemí. V době, kdy dům zdědil, byl do zvýšeného přízemí ze vzrostlé zahrady.

close info YouTube zoom_in Duchoslavova vila na Ořechovce

Zdánlivá maličkost, ale významná pro památkáře, protože v případě zrušení vchodu jde o „narušení“ původního vzhledu. I když zrovna tato vila nepatří mezi nejvýznamnější v této lokalitě, přesto veškeré úpravy musí být schváleny a není to ze dne na den. Vila také potřebovala izolaci, což znamená odkopání celého domu. Zaizolovat bylo nutné i veškeré vnitřní rozvody. Ze sto let starých vodovodní trubek doputovala teplá voda do koutků i za několik minut, a to byl problém, který dědice trápil osobně. Zabývá se totiž vodním hospodářstvím a má firmu na výrobu nádrží na vodu. Srdcem je ekolog, kterého plýtvání pitnou vodou trápí. Tvrdí, že nedostatek vody bude jednou velkým problémem.

close info YouTube zoom_in Starý stůl, který potřeboval renovaci

close info YouTube zoom_in Také křesla potřebovala nový kabát

Na návštěvu

Kromě vily zdědil Duchoslav také pár starožitných kusů nábytku, obrazy a umělecké předměty, z nichž některé bylo nutné zrenovovat. Když se do zděděné vily před čtyřmi lety nastěhoval, odhadoval, že kromě investic do moderního vybavení bude rekonstrukce stát kolem pěti, šesti milionů korun. Miliony, třeba právě na rekonstrukci, mu mohly spadnout do klína, kdyby jeho dědeček nebyl velký vlastenec.

V době, kdy se naše vlast stala německým protektorátem, jeho děda prodal domy na Ořechovce i další, které vlastnil, včetně dvou činžáků v Dejvicích. Vyplatil na několik let dopředu zaměstnance a zrušil firmu, aby nemusel stavět pro vůdce třetí říše. Dnes by byl Duchoslav nejspíš i jejich dědicem a byl by milionář. Neměl by tak finanční starosti s rekonstrukcí. Teď si na ni musí vydělat jako „vodohospodář“. A pokud nevydělá dost na plánované úpravy, postačí mu prý malý byt, který by si vybudoval z kanceláří v suterénu.

close info YouTube zoom_in Herec doma u starožitného stolu a oblíbené vitrínky

