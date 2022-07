Důchodce tvrdí, že našel poklad krále Jana Bezzemka. Vědci zkoumají první kousky

Natálie Borůvková

Poklad Jana Bezzemka

Detektorář kovů se domnívá, že na farmě ve vesnici v Lincolnshire objevil 800 let starý a dávno ztracený poklad krále Jana Bezzemka. Ten se ztratil ve 13. století a jeho nalezení bylo pro vědce dosud velkou záhadou.

Důchodce objevil poklad krále Jana Bezzemka

Třiašedesátiletý Raymond Kosschuk učinil úchvatný objev, když na místě v Sutton Bridge v hrabství Lincolnshire objevil vzácné středověké artefakty. Ty dle něj patřily bývalému anglickému králi. Strojní inženýr strávil pátráním posledních 12 měsíců, aby poklad objevil.

Nyní je přesvědčen, že narazil na "zlato". To vše poté, co jeho vybavení zachytilo "zdrcující důkazy" o tomto nálezu.

Vědci nyní čekají na vykopání všech artefaktů, které budou předány archeologům a lincolnshirskému nálezovému úředníkovi a určeny k dalšímu prozkoumání.

Král Jan, který rok před svou smrtí v roce 1216 podepsal Magnu chartu, ztratil poklad během nešťastného přejezdu přes The Wash - ústí řeky, která 12. října 1216 rozdělila Lincolnshire a Norfolk.

Zemřel o pouhý týden později na hradě Newark v hrabství Nottinghamshire na následky úplavice. Spekuluje se však také nad tím, že vypil otrávené pivo. To následně způsobilo jeho smrt. Poklad však od té doby zůstal ztracený.

Jan jakožto syn a mladší bratr slavných králů bojovníků - Jindřicha II. a Richarda Lví srdce - je známý především tím, že ztratil normanská panství ve prospěch Francouzů, vedl válku s vlastními barony a nakonec byl donucen podepsat zmíněnou Magnu chartu. Ztráta korunovačních klenotů byla jen další urážkou.

Vědci zkoumají první kousky

Pomocí zařízení, které navrhl k zachycení anomálií v odečtech magnetických polí, získal Raymond silné signály pro předměty vysoké hodnoty. Během průzkumu s detektorem kovů nalezl množství artefaktů včetně hřebíků, oček či kovových přezek.

"Největší zajímavostí této oblasti, kterou jsem zjistil, je velké množství ukrytého stříbra," uvedl.

Podle vědců se tak může týkat o pokladničku, kterou měl u sebe král Jan. Pozitivně vyšly také testy na zlato a tak je možné, že nalezené královské regálie ze 13. století, které se kdysi ztratily, mohou skutečně patřit králi Janu Bezzemkovi.

Po získání přístupu si Raymond vyčlenil místa s vysoce cennými cíli, která byla pozitivně testována nejen na přítomnost stříbra, ale také zlata, smaragdů, safírů a rubínů.

Dle Raymonda by detektor neměl tak vysoké reakce, pokud by nešlo o skutečně unikátní nález. Možná i proto trvalo dlouho, než se ho podařilo objevit.

"Kdyby to bylo tak snadné najít, už by se to našlo. Bylo to ukryto 800 let."

Možná, že právě Kosschuk vyřešil záhadu ztraceného pokladu kontroverzního panovníka.

