Externí autor 12. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Tajemný muž z fotografie je hojně obsazovaným hercem a také oblíbeným moderátorem. Nejvíce ho proslavily role pohádkového prince. Po celý svůj život je spojován s krásnými ženami. Není se tak čemu divit, že právě on hned několikrát uváděl galavečer Miss.

Muž ze snímku se proslavil především v rolích pohádkových princů a kladných hrdinů. Kvůli svému charisma často hraje i velké svůdníky. Je také populárním moderátorem. Najdete ho i na divadelních prknech.

Pohádkový princ

Tento oblíbený herec se narodil v roce 1961. Později jeho kroky směřovaly na hudebně dramatický obor na konzervatoři. Už během studií získával první příležitosti před filmovou a televizní kamerou.

Vůbec poprvé na obrazovkách zazářil v roce 1978 v televizní hře Mapa zámořských objevů. První větší roli získal v seriálu Zkoušky z dospělosti. Po těchto zkušenostech přišly na řadu role princů, které ho nejvíce proslavily. Nejzásadnější byla role v pohádce Princové jsou na draka.

Už několik let ho především televizní diváci vídají v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Neodmyslitelně k němu patří herečka Dana Morávková. Společně hrají ve zmiňovaném seriálu a tvoří i moderátorskou dvojici ve Snídani s Novou. V posledních letech na ně můžete narazit i v Divadle Lucie Bílé, kde hrají ve hře Mlčeti zlato.

Hned několikrát se spekulovalo o tom, že by mezi Danou Morávkovou a tímto tajemným mužem mohlo být něco více, než přátelství. Jejich vztah ovšem vždy zůstal v přátelské a pracovní rovině.

Milovník žen

Tento muž je šťastně ženatý už pětatřicet let. Jeho manželství se sympatickou Danou je považováno za jedno z nejstabilnějších v českém showbyznysu. Společně vychovali syna Matyáše, který je už dospělý a živí se jako fotograf.

Jednou z lásek tohoto tajemného muže byla i herečka Ivana Andrlová. Zůstalo to ovšem pouze v platonické rovině. Krásná herečka po kolegovi také pokukovala, nikdy se dohromady ovšem nedali. „Já jsem po ní toužil a ona měla někoho jiného. Paradoxně mi pak přiznala, že to bylo i z její strany, a to já už jsem po ní pak zase nekoukal," přiznal muž ze snímku.

Ženy po charismatickém herci pokukují celý jeho život. I v třiašedesáti letech se udržuje ve skvělé kondici. V poslední době dokonce nosí plnovous. Tuto image si oblíbil především v období, kdy probíhal v České republice lockdown.

To ocenili především filmaři, kteří ho začali obsazovat do nových rolí. Místo komediálních postav přišly na řadu vážnější role. Zahrál si například policistu v seriálu Dvojka na zabití.

Víte, o koho se jedná? Sympatickým mužem na snímku není nikdo jiný než Jan Čenský, který ztvárnil Honzu z kultovní pohádky Princové jsou na draka a dlouhé roky už hraje primáře Suchého v nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Zdroje: eXtra, iDNES, 7 pádů Honzy Dědka