Matyáš Čenský je celý tatínek. Tedy alespoň co se vzhledu týká. Krásný úsměv, ještě krásnější, uhrančivé oči, vysoká postava hodna pohádkového prince. Vizuálně se hoši skutečně nezapřou, profesně je to už trochu jinačí. Narozdíl od Honzy, který je oblíbeným hercem, se Matyáš našel v jiném oboru.

Pokud má platit to, že když se narodí chlapeček, je více podobný mamince, u Čenských doma to rozhodně neplatí. Matyáš jako by svému tatínkovi z oka vypadl, obzvláště nyní, když už je z něj dospělý zralý muž.

To, v čem si ovšem otec se synem podobní nejsou, jsou jejich profesní cesty. Dalo by se říci, že jsou oba dva umělci, přeci jenom když se ale síto zmenší, jejich obory jsou odlišné.

Matyáš se vydal cestou vizuálního umění

Zatímco Jan Čenský má bohatou hereckou kariéru, a to zejména na role pohádkových princů, jeho syn Matyáš se vydal cestou vizuálního umění a jeho profesí se stalo focení.

Ve svém oboru dosáhl velkých úspěchů a dnes se tak řadí mezi jedny z nejvyhledávanějších profesionálních fotografů. Mezi jeho nejčastější zakázky patří focení svateb, ale mistrovsky dokáže zachytit také přírodu nebo industrial. Kromě fotografování zvládne vytvořit také video.

A proč že se Matyáš nevydal po stopách svého otce, když viděl, že je tak oblíbený a tak úspěšný? Další věcí, kterou totiž viděl, a mimo jiné také zažil na vlastní kůži, bylo to, že tatínek Čenský nebyl často kvůli své profesní vytíženosti doma.

Čenský junior tedy moc dobře ví, co to obnáší mít za otce herce a jak tím „trpí” celá rodina. „Máma se mnou byla doma a táta hodně pracoval, takže jsem se na něj vždycky těšil. Kdykoliv měl volno, jezdili jsme do přírody, sportovali jsme,“ prozradil Matyáš v rozhovoru pro iDnes.cz a dodává, že v tomto smyslu se rozhodně zanedbaný necítil.

Vykřičník měl ovšem přímo před obličejem, ne každý dokáže být superhrdinou a nebo právě princem z pohádky, kterému by jistě byl ku pomoci kouzelný proutek, který zajistí to, že člověk může být jak princem, tak dobrým otcem.

Jaký otec, takový syn

Jan Čenský byl jako mladík velmi pohledný muž. Ne, že by nyní nebyl, jeho tváře zdobí stříbrný vous a vrásky v obličeji mu na charisma rozhodně neubírají. Tenhle chlapík zkrátka zraje jako víno, tudíž Matyáš při pohledu na svého otce rozhodně nemusí mít strach. I „na stará kolena” to bude švihák lázeňský.

„Vzal jsem Matyáše na jeden ročník festivalu ve Zlíně a už to nikdy neudělám. To už byl totiž velký a všechny holky se chtěly fotit s ním, a ne se mnou,” zažertoval někdejší pohádkový princ na konto svého syna, který po tatínkovi zdědil šarm i charisma.

Jak jsou si oba dva kluci Čenští podobní a jak jim to náramně sluší, ať už je číslo v jejich občance jakékoliv, se můžete podívat v naší galerii.

