Jsou pouze dvě možnosti, jak se opakuje ve slavné české komedii. V tomto případě je ta první, že se potomek podobá rodiči natolik, že by je šlo zaměnit a nikdo by nic nepoznal. Ta druhá pak je, že se o dítěti z legrace říká, že bylo nalezené u popelnice. Podobu s rodiči byste totiž našli jen stěží.

V případě naší hádanky je to varianta první. Když byste se tyhle dva postavili vedle sebe ve věku, kdy jim oběma bylo třicet let, mohli byste si dost dobře pomyslet, že před sebou máte dvojčata. Otec a syn se tu rozhodně nezapřou. Oba dva mají vysokou postavu, disponují uhrančivým pohledem, v sytě hnědých očích se ztratíte jedna báseň, ale zachrání vás jejich krásný úsměv.

Ještě, aby nezachránil, když ten papírově starší z nich si za svůj život vysloužil označení „pohádkový princ“. Tyto role totiž jako herec ztvárňoval ve své kariéře nejčastěji. Ostatně všechny předpoklady k tomu měl a jejich výše uvedený výčet to jen stvrzuje. Jak jsou si tihle dva ale podobní vzhledově, svým profesním směřováním se přeci jen odlišují.

Tatínek se celý život věnuje herectví, kdy jej právě nejčastěji můžeme vidět v rolích princů, vyjmenujme například pohádky Bílá kočička, Princové jsou na draka, Koloběžka první, O princezně, která ráčkovala nebo Anička s lískovými oříšky. Kromě četných účastí na příbězích pro ty nejmenší, se ale také vzhlédl v roli moderátorské.

Princové, Miss a televize Nova

Byla to Miss České republiky, která jej proslavila jako moderátora. Koneckonců to trvalo dlouhých dvacet let, kdy se na televizních obrazovkách objevovala a obličej idola mnoha žen s touto soutěží byl neodmyslitelně spojen. V současné době je stále herecky aktivní, i když pochopitelně prince už kvůli svému věku neztvárňuje. Uplatnění ale našel například v nekonečném seriálu televize Nova Ordinace v růžové zahradě 2.

A když už si ho na Nově „pojistili“, dopřáli mu také moderování Víkendové snídaně, kde se spolu s Danou Morávkovou snaží zpříjemňovat víkendové vstávání, jak jen to jde. Vrabci na střeše ale predikují, že se má tento formát značně osekávat, ne-li rušit, tudíž se někdejší princ bude muset poohlédnout po jiném království.

Charisma, trpělivost, ale i jistá dávka aristokracie v jeho vystupování se projevuje nejen v jeho profesi, ale také v osobním životě. Ke svým rodičům chová herec a moderátor velikou úctu a to samé se snažil vnuknout i do výchovy svého syna.

Syn není princ, ale profesionální fotograf

Syn se, co se týká profese, v tomto ohledu mnoho nepotatil, ale v uměleckém oboru přeci jenom zůstal. Zalíbení našel ve fotografování. Ve stopách otce šel, co se týká sportu, v tom se geny nezapřou, oba dva jsou nadšení do jakéhokoliv druhu této záliby, přičemž syn se vzhlédl hlavně v lezení po horách, surfování, skateboardingu a snowboardu.

Po studiích v Austrálii a následných pracích v korporátech se rozhodl vydat svou vlastní cestou a je fotografem (a kameramanem) na volné noze. „Od Matyáše máme krásné svatební video, o kterém jsem ani nesnila,” napsala jedna z klientek, které syn slavného otce zaznamenal její nejdůležitější den v životě.

Jistě vám neuniklo, že řeč byla o rodině Čenských. Jan Čenský a jeho syn Matyáš jsou skutečně ukázkoví otec a syn, a to nejen co se vzhledu týká, ale i toho, jaký spolu mají krásný vztah. „Máma se mnou byla doma a táta hodně pracoval, takže jsem se na něj vždycky těšil. Kdykoliv měl volno, jezdili jsme do přírody, sportovali jsme,“ řekl Matyáš Čenský v rozhovoru pro web iDnes.cz.

