Kolegové ho popisovali jako skromného sympaťáka. Nezkazil prý žádnou legraci. Málokdo věděl, že měl ale velké tajemství. Jeho život bohužel vyhasl předčasně. V posledních letech se potýkal se zákeřnou nemocí, kvůli které oslepl.

Tento optimista se narodil 12. dubna 1936 v Ostravě do herecké rodiny. Přestože jeho maminka byla operetní subreta a tatínek byl herec, během dětství nic nenaznačovalo tomu, že by se chtěl chlapec ubírat uměleckým směrem.

V mládí se vyučil elektrikářem a nastoupil jako technik, a později inspicient do Krušnohorského divadla v Teplicích. V padesátých letech tam dokonce začal sám účinkovat v několika představeních. Tam si ho všiml sám Oldřich Nový.

Právě Nový byl tehdy hostujícím režisérem a nabídl mu v Praze roli v muzikálu Zvonokosy. Poté prošel těmi nejvýznamnějšími českými divadly, než v roce 1992 odešel kvůli zdraví do předčasné penze.

Objevil se v celé škále divadelních představení, ale i v mnoha českých filmech. Díky svému vzezření a klidnému hlasu byl skvělým představitelem charakteristických postav s velkou dávkou komiky a specifickou mimikou.

Diváci si ho oblíbili ve skvělé komedii režiséra Podskalského Drahé tety a já, kde vtipně ztvárnil strážmistra. Hrál většinou menší, ale zapamatovatelné role, jako byl číšník, detektiv, taxikář, tatínek, horolezec, výčepní, nebo třeba turek.

„Honza byl výborný, skvělý kluk, herec i parťák. Všestranný herec, hlavně komik. Bývala s ním legrace na představení i po něm. Nezkazil žádnou legraci. Jeho společnost každý rád vyhledával. Všichni ho měli rádi,“ prozradil jeho kolega herec Jan Skopeček pro web Prima Ženy.

Skryté tajemství

Manželkou tohoto herce byla herecká kolegyně Jana Tichá. Ta je známá zejména kvůli filmu Bota jménem Melichar, ve které si zahrála zlodějku bot. Měli spolu syna. Svému jedinému potomkovi se herec velice věnoval.

Nikdo ale netušil, že má oblíbený herec nemanželskou dceru, kterou měl s divadelní rekvizitářkou. Seznámili se tehdy v libeňském divadle, kde byl v angažmá. Byl ale tehdy už ženatý a měl synka, proto zůstala dcera utajena.

Holčička dlouho netušila, kdo je její tatínek. „Když jsem chodila do školky, tak jsem dětem vykládala, že můj tatínek zemřel ve válce. Vůbec nevím, kde jsem to vzala, ale v tu chvíli mámě došlo, že by mi měla říct, jak to vlastně je,“ svěřila se Jana Malá MF DNES.

Jeho dcera v sobě ale geny nezapřela a stala se herečkou. Vystudovala DAMU a měla v plánu svého tatínka pozvat na svoje představení. I když svého otce nevídala, spojila se se svou babičkou a těšila se, až ji uvidí na divadelních prknech.



„Když jsem vyrostla, toužila jsem se s ním potkat. Babička všechno domluvila a on měl přijít na mé absolventské představení, jenže to už byl hodně nemocný a pár dnů předtím zemřel,“ lituje dnes herečka.

S tatínkem se ale sympatická herečka už nestihla potkat, byl totiž hodně nemocný. Měl zákeřnou rakovinu, kvůli které i oslepl. Zemřel v nedožitých šedesáti letech v Praze. Poznali jste herce, šansoniéra a baviče Jana Faltýnka?

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.csfd.cz