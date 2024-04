close info Profimedia.cz

Lenka Bělská 12. 4. 2024 clock 2 minuty

Domov umělce. To je první, co vás napadne, pokud navštívíte stavbu ze 70. let na pražských Hřebenkách. I přestože zvenku vypadá zcela obyčejně, interiérem vyráží dech. Je plná barev, různorodého nábytku a kreativních obrazů.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít