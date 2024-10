Externí autor 21. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Známý filmový režisér Jan Hřebejk se většinou ve společnosti objevuje sám. Doma má ovšem půvabnou ženu Lenku, se kterou je už šestadvacet let. Sympatická brunetka nechodí do práce a stará se o domácnost. Společně několik let budovali nové rodinné hnízdečko.

Jan Hřebejk a jeho manželka Lenka platí za jeden z nejvíce stabilních párů českého showbyznysu. Oba dva si velmi střeží své soukromí. Populární režisér ani jeho žena nemají sociální sítě.

Paní Columbová

Sympatická Lenka se na veřejnosti příliš neobjevuje. Ani Hřebejk o ní v rozhovorech často nemluví. Výjimku udělal v roce 2019 pro Blesk pro ženy.

„Máte jiná témata než na začátku. Bavíte se o dětech, rekonstrukci domu, společných přátelích. Některé věci už neřešíte a drobnosti vypouštíte," prozradil na otázku, jak jejich manželství po tolika letech funguje. „Každý to má jinak a někoho to možná traumatizuje, ale mě ani náhodou. Řeknu vám to takhle: já se i po těch letech domů těším," dodal.

Lenka se po boku Hřebejka na společenských akcích příliš často neukazuje. Nejspíše i kvůli tomu, že má na starost celou domácnost a rodinu.

„Máme to trochu rozdělené, ale takovým tradičním způsobem. Žena se stará o domácnost a děti, já vydělávám. Není zaměstnaná, ale netroufl bych si říct, že nepracuje, protože by to nebyla pravda. Záležitosti kolem dětí řídí ona a zastane spoustu praktických věcí. Když točím, musí zvládnout všechno včetně topení v kamnech," pochválil svou manželku.

Děti kopie rodičů

S půvabnou brunetkou Lenkou má populární režisér syna Jonáše a dceru Antonii. Právě starší syn Jonáš už od útlého věku koketuje s filmovým průmyslem po vzoru svého otce.

Účinkoval v úspěšném snímku Medvídek už jako nemluvně. Vzhledově se ovšem Jonáš podobá spíše na Lenku.

„V břevnovském klášteře, kde se točila také část Medvídka, jsme potom Jonáše skutečně křtili. Prokop Siostrzonek, který ho filmově křtí, ho pokřtil o dva měsíce později i ve skutečnosti. Tamní prostředí máme rádi. Když jednou přišla manželka Lenka s Jonášem do kláštera, malý začal plakat. A tak ho v sakristii nakojila. Málokdo měl asi to štěstí, že kojil nebo byl kojen v sakristii břevnovského kláštera! A dnes nás těší, že máme malinkého Jonáška natočeného ve filmu," prozradil tehdy detaily o účinkování svého syna v úspěšném filmu Hřebejk.

Stejné priority

Rodina žila nějakou dobu poněkud netradičním stylem. Bydleli na hausbótu na pražském Smíchově. Toto bydlení zcela odráželo jejich životní styl. Chtěli žít v obklopení přírody, ale zároveň ve městě.

Tento styl bydlení si režisér v minulosti nemohl vynachválit. „Vyhovuje nám to oběma. Vážím si toho, že to máme stejně. Jsme v harmonii. Zjistili jsme, že nám vyhovuje malý prostor. Spoustě lidí to vadí, nám naopak. I kdysi v baráku bydlela celá rodina v zásadě v kuchyni a jídelně. Já si tu navíc připadám jako na prázdninách a zároveň jsem kousek od centra. Ale časem možná dětem nebudou vyhovovat malé pokojíčky a změníme to," řekl v jednom z rozhovorů pro Blesk pro ženy.

Minulý rok se přestěhovali do řadového domu v lukrativní části Prahy. Dům rekonstruovali čtyři roky. I tam si rodina vymyslela, jak se propojit s přírodou. Dům má velkou horní terasu, na které si udělali zimní zahradu. Toto propojení exteriéru a interiéru tak připomíná jejich minulé bydlení.

