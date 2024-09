Externí autor 5. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Slavný herecký pár Jan Hrušínský a Miluše Šplechtová letos oslaví 40 let od své pompézní svatby. Podívejte se s námi na unikátní snímek z jejich velkého dne. Poznáte, které hvězdy českého filmu nechyběly na této velkolepé události?

Láska i nečekané zvraty – to vše provází vztah Jana Hrušínského a Miluše Šplechtové. Jiskra mezi nimi přeskočila během jejich společného angažmá v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. „S Honzou jsme si spolu rozuměli na jevišti, tak jsme si řekli, že bychom to mohli zkusit i v životě a vyšlo to,“ prozradila Šplechtová v rozhovoru pro Prima Ženy.

Jejich láska však neměla jednoduchý začátek. Miluše byla v té době vdaná za architekta Nikolu Stojanova a měla s ním dvouletého syna. „Opravdu jsem ale cítila, že s Honzou chci být. Nechtěla jsem svého prvního muže, kterého jsem si vážím, podvádět,“ svěřila se herečka magazínu OnaDnes. „Takže jsme to vyřešili rozvodem,“ popsala odvážný krok, který jí otevřel cestu ke štěstí s Janem Hrušínským.

Svatba jako z pohádky

29. září 1984 si Jan a Miluše řekli své „ano“ na radnici v pražských Nuslích. Svatby se zúčastnila přibližně stovka hostů, včetně mnoha hereckých legend. Na unikátní fotografii můžeme vidět novomanžele těsně před prvním polibkem.

Za ženichem stojí svědek Cyril Neumann. Poznali byste herecké legendy v pozadí? „Za svědkem jsou moji rodiče a Josef Kemr,“ říká Hrušínský. Právě jeho tatínek Rudolf se ale netváří příliš nadšeně. „Ale byl úžasný. Měla jsem z něj nejdřív velikánský respekt a ohromnou trému. Kdo by neměl? Ale když jsem ho pak poznala, říkala jsem si, čeho jsem se vlastně bála?“ vzpomíná Miluše na svého tchána.

Svatební hostina

Po obřadu se svatebčané přesunuli na zahradu rodinného domu Hrušínských nedaleko radnice, kde pokračovala bujará oslava. Jan Hrušínský s nostalgií vzpomíná: „Třeba Vladimír Menšík, ten nám poslal svatební přání. Jenže datum Vláďa spletl, všimněte si jak byl roztržitý. Svatbu jsme s Mílou měli opravdu 29. 9. 1984. Roku 1989 se už bohužel Láďa nedožil…“ Vladimír Salač, Josef Smetana, Leoš Suchařípa… Poznali byste i další legendy na svatebních fotkách v galerii u tohoto článku?

Rodinné zázemí

Novomanželé se nastěhovali do rodinné vily v Nuslích, kde jim Janovi rodiče přenechali svůj byt. „Miluška do naší rodiny okamžitě zapadla,“ svěřil se Jan. Oba pokračovali v úspěšných hereckých kariérách. Miluše se stala dlouholetou členkou činohry Národního divadla v Praze, zatímco Jan se věnoval nejen herectví, ale později se stal i úspěšným divadelním producentem.

I zdánlivě dokonalá manželství však mohou projít krizí. Po 25 letech společného života se Jan zakoukal do o 15 let mladší produkční svého Divadla Na Jezerce. Pro Miluši to byl šok. „Když se podívám kolem sebe, říkám si, že nejsem první ani poslední, které se něco takového stalo. Nikdo nejsme bez chyby,“ komentovala toto těžké období.

Prokázala však nesmírnou sílu a moudrost. „Já jsem za tím udělala tlustou čáru a řekla jsem si, že se k tomu nebudu vracet zpátky,“ řekla herečka. Její trpělivost se vyplatila – Jan se vrátil k rodině a jejich vztah prošel touto zkouškou posílen.

40 let spolu

„Mílo, Miluš, Miluno, Milunko, Milu, Šplechtová, ale nejčastěji Miluško,“ tak prý Jan oslovuje svou manželku. Letos pár slaví neuvěřitelných 40 let manželství. Jejich svatba byla opravdu událostí století. Nejen kvůli hvězdnému obsazení svatebních hostů, ale především proto, že odstartovala partnerství, které překonalo všechny překážky.



