Jejím otcem je charismatický herec Jan Kanyza, matkou půvabná loutkoherečka a výtvarnice Žofie Kanyzová. Dcera Bára po nich podědila nejenom sympatickou tvář, ale i výtvarné nadání.

Manželství Jana Kanyzy patří v showbyznysu k těm nejstabilnějším. Ostatně, se svojí manželkou Žofií žije už dlouhých sedmačtyřicet let. Když se moderátor Face2Face Jana Kanyzy ptal, jestli má nějaký recept na to, jak vydržet tak dlouho ve spokojeném vztahu, ten mu odpověděl, že nemá. Že se to zkrátka tak děje. Pochopitelně přiznal, že i u nich občas bývala Itálie, ale vždy jim pomohlo si od sebe odpočinout.

Herec a malíř

K tomu měl Jan Kanyza mnoho příležitostí, protože svého času si pronajímal na jihu Francie ateliér, kam jezdil pravidelně malovat. Malířství je totiž jeho další láskou, které se věnuje již několik desetiletí. Vztah k výtvarnému umění je ostatně i to, co má společné s manželkou Žofií. I když tím nejdůležitějším je pochopitelně jejich jediná dcera Barbora.

Žena mariňáka

Je pravdou, že jim dcera udělala tak trochu čáru přes rozpočet, zejména pokud jde o užívání si prarodičovských radostí. Zamilovala se totiž do příslušníka americké námořní pěchoty, se kterým se mimochodem seznámila v Praze, a odstěhovala se za ním do Severní Karoliny, kde se věnuje hlavně svým třem dětem a domácnosti. Ostatně, není divu, že jí na další aktivity zatím nezbývá moc času. Její manžel bývá často mimo domov, takže chod rodiny padá zejména na Bářina bedra.

Šťastní prarodiče

Prarodiče Kanyzovi létají za svou dcerou a vnoučaty do Spojených států pravidelně, byť ne tak často, jak by si přáli. V řadě rozhovorů se Jan Kanyza vyjádřil, že let už je přece jenom na něj dlouhý, a hlavně má co dělat, aby ho, jako vášnivý kuřák, bez cigaret přežil.

V každém případě je setkání s Bárou a její rodinou pro ně vždy nesmírně povzbuzující a maximálně si ho užívají. V rozhovoru pro deník Právo Kanyza uvedl: „Společný program bývá docela barvitý. S klukama blbnu a pak s tím starším zalezeme do ateliéru a malujeme. Od dvou tří let mu to jde tak nádherně, až mám komplexy, že bych se na to sám měl vykašlat.“

I když mají Kanyzovi své nejbližší daleko, u Bářina významného životního kroku byli. Svatba totiž proběhla v pražské Katedrále sv. Víta a zúčastnilo se jí několik desítek amerických hostů. Jan Kanyza rozhodně nepatří mezi celebrity, které by ochotně informovaly o všem, co se v jeho rodině šustne. Naopak mu na soukromí velmi záleží, proto je velmi pečlivě chrání. A to samé platí i o jeho dceři, která není mediálně známá a vždy si přála, aby to tak zůstalo.

Důsledná dcera

Jan Kanyza je na svoji dceru náležitě hrdý. Zvládla se nejenom za oceánem zabydlet a v americkém životě se takzvaně neztratit, ale také nezapomíná na své kořeny. Své děti totiž od malička učí česky, což jejího otce nesmírně těší, protože si s nimi může popovídat v rodném jazyce. Navíc se tahle snaha může Báře jenom vyplatit. Zejména, pokud by se s rodinou někdy vracela zpátky do Čech. A kdyby ne, druhý jazyk se jejím dětem rozhodně hodit bude.

