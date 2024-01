„Po třech schůdkách“, dle textu průvodní písně, chodil na pivko jako advokát Vladimír Zatloukal v seriálu Hospoda. Známe ho však z jiných rolí a díky jeho jedinečnému hlasu také jako dabéra. Ke svým 75. narozeninám si sám sobě nadělil dárek: rozhodnutí. Jaké? Zavřít krám…

Dějství první – herectví

Jan Kanyza (*25. října 1947) se narodil v Lipníku nad Bečvou obdařen talentem a láskou k umění. Jako kluk se učil hrát na klavír a různé dechové nástroje. Od dětství také miloval vůni malířských barev, jak se obrazně říká, srdce ho ale táhlo i k herectví. V 60. letech byl členem amatérských divadelních souborů. Jako student gymnázia neměl zcela jasno, kterým směrem se má vydat, na jeho profesní cestu ho „postrčil“ osud. Ještě před maturitou se dostal na DAMU, kde se poté stal žákem profesora činoherního herectví, národního umělce Miloše Nedbala. Malířský štětec ale kvůli tomu zaschnout nenechal. Jako student herectví ve svém malém ateliéru dál rozvíjel svůj výtvarný talent.

close info Youtube zoom_in Jan Kanyza v seriálu Hospoda (1996)

Na stříbrném plátně se poprvé objevil v 19. letech v roli mladíka v romantickém filmu Malé letní blues, spolu se spolužáky z akademie pak v Utrpení mladého Boháčka. Kromě televizních inscenací a filmů jsme ho mohli vidět v seriálu Hříchy pro pátera Knoxe, jehož premiéra se vysílala živě v roce 1992. Z posledních to je Ordinace v růžové zahradě nebo Polda. Ve více než desítce filmů svůj nezaměnitelný hlas propůjčil jako dabér herci Georgi Clooneymu. Vysloužil si tak přezdívku český Clooney. Za celoživotní mistrovství v dabingu získáním ceny Františka Filipovského vstoupil do dabingové síně slávy v roce 2022. Z jeho hlasu příjemná husí kůže pak naskočí zejména fanynkám při poslechu Poslední rallye, písně, kterou nazpíval s Věrou Martinovou a doprovodil mluveným slovem.

close info YouTube zoom_in Poslední rallye (1989)

Za „grunt“ a základ hereckého řemesla považuje Jan Kanyza divadlo. Nikoli televizní, ale divadelní role, jak věří, dělají z herce „skutečného“ herce. Než se dal na volnou nohu, byl sedm let členem Divadla Na zábradlí, hostoval v mnoha dalších. Když ho dle jeho slov „postihlo jubileum“, tedy 75. narozeniny, bez inventury „stáhnul rolety a šlus“, jinými slovy zavřel krám. Prostě se rozhodnul svou hereckou kapitolu uzavřít.

Dějství druhé – výtvarné umění

K svým „tří čtvrtinám“ století dostal Jan Kanyza od Galerie Art Praha krásný dárek v podobě nabídky uspořádání výstavy jeho obrazů. S povděkem a nadšením ji přijal. Hřeje ho pocit, že se stále lidé o výtvarné umění zajímají a navštěvují výstavy. Nejen tu jeho, ale všeobecně. I když mu prodej obrazu čas od času obohatí rodinný rozpočet, nemaluje pro peníze. Prý by to byla cesta do pekel. Věnuje se – jak tomu sám říká, neboť nemá rád slovo abstrakce – nezobrazující, nefigurativní tvorbě. Je to pro něho záležitost inspirace, kterou může být hudba, milí lidé, situace, ale i vůně. Jeho obrazy vznikají spontánně, procesem malby samotné. Svého času měl pronajatý ateliér ve Francii, kam dnes už kvůli značné vzdálenosti a „lenosti stáří“ nejezdí. Jeho obrazy můžou návštěvníci výstav a galerií vidět i v zahraničí.

close info Profimedia zoom_in Jan Kanyza je i vyhledávaný malíř (2014)

Je autorem ilustrací několika dětských knih. Jeho velkým koníčkem je také fotografování, kterému čas od času naprosto propadne. Stále fotí na tradiční černobílý kinofilm a „syrové“ fotky bez jakýchkoli úprav jsou dokumenty jeho postřehů.

V „šatně“

I když jak sám říká, nemá zatím v úmyslu nějakým způsobem rekapitulovat svůj život, přesto se neubrání vzpomínkám na skvělé lidi, které potkal. Z oboru herectví jsou to (jen pro příklad), herci Josef Kemr, Rudolf Hrušínský, Ilja Prachač, Vladimír Menšík, Josef Abrhám a samozřejmě další a další, včetně režiséra Jana Kačeny. Z výtvarníků to byl třeba Adolf Born, dále pak houslový virtuóz, skladatel a dirigent Rafael Kubelík. Peníze, sláva, popularita…, jak věří, není to, díky čemu člověk zbohatne. Pravé bohatství jsou lidské vztahy. Cítí se proto jako boháč. Jeho život také obohatil spisovatel Bohumil Hrabal, protože i literatura, četba a citáty patří mezi Kanyzovy lásky.

Tou skutečnou, životní je ale jeho manželka, loutkoherečka Žofie (*31. října 1949). Seznámili se za poněkud zvláštních okolností na večírku, kde byli převážně gayové. Padnul jí do oka, ale myslela si, že ho ženy nezajímají. Naštěstí ani ona neunikla jeho pozornosti… Domluvili si schůzku a první rande vyústilo v manželství, které si prstýnky zpečetili v roce 1977.

close info Profimedia zoom_in Manželé Jan a Žofie Kanyzovi v roce 2013

Manželé Kanyzovi spolu mají krásnou dceru Barboru. Sice herecký talent po rodičích zdědila, ale neměla trpělivost dál ho rozvíjet. Jak pan Kanyza přiznává, neklade jí to za vinu, ani on ji neměl. Provdala se za amerického mariňáka a žije v Severní Karolíně, kde vychovává dva syny a dceru. I když se Kanyzovi se svými vnoučaty nemůžou vídat často, jsou v kontaktu prostřednictvím chytrého mobilu, který si jako jediný z moderních vymožeností staromilec, jak o sobě Jan Kanyza říká, nechal kvůli tomu vpustit do svého života.

close info Profimedia zoom_in Jan Kanyza se svou dcerou Barborou

Za roletami

Charismatický Jan Kanyza se stejně charismatickým hlasem se chce ve svém hereckém důchodu věnovat (kromě rodiny) malířství. Žádné velké cíle si neklade, ostatně velké ambice nikdy prý neměl.

Věří, že dál bude dělat to, co ho baví, a možná, že ho třeba potká ještě něco, co ho obohatí. K pohodě si dopřeje doutníček, kávičku, hlavně v kavárničkách, které patří k nostalgii…

close info Profimedia zoom_in Jan Kanyza dnes v hereckém důchodu (listopad 2023)

Zdroje: www.tvguru.cz, zeny.iprima.cz, www.extra.cz, www.csfd.cz, www.youtube.com