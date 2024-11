Od 25. října má u svého věku dvě sedmičky. Byť je v důchodu už nějakých deset let, do hereckého odešel před dvěma lety. V papučích v ušáku nevysedává, ani v parku nekrmí holuby. Nevalnou penzi si může vylepšit díky své velké vášni. Má víc času na sebe, rodinu, užívá si čas bez hodin a kalendáře.

Zpět se neohlíží

Jan Kanyza zatloukl pomyslný hřebík, na který pověsil svou úspěšnou hereckou kariéru v pětasedmdesáti. Už tehdy neměl v úmyslu shrnout svou velkou kapitolu života, a nemá to ani teď. My se spolu trošku poohlédneme. „… muziku považuji za nejčistší a nejkrásnější obor tvůrčí umělecké práce,“ řekl charismatický herec v jednom z rozhovorů o hudbě, která patří mezi jeho radosti. Od malička hrál na klavír, saxofon, klarinet, ovládá i další hudební nástroje. Také krásně zpívá. Z jeho duetu Poslední rallye s Věrou Martinovou a jeho výrazného nezaměnitelného hlasu příjemně mrazí. Ostatně proto je, tedy „byl“ vynikajícím dabingovým hercem.

O dráze hudebníka neuvažoval, učarovala mu vůně malířských barev, ale i hereckých líčidel. Jako gymnazista stál na rozcestí, nevěděl, za kterou se vydat. Nakonec zvítězila „líčidla“, ale „barvičky“, jak jim sám říká, mezi nimiž mu je krásně, zaschnout nenechal.

V ústraní se svými barvami…

Jan Kanyza maloval jako student herectví, maloval jako herec a své velké vášni se věnuje dál ve svém důchodcovském ústraní. Své obrazy vystavoval v nejedné domácí i zahraniční galerii, například Spojených státech, Německu, Francii, Švédku, a dnes je uznávaným výtvarníkem. Pro svou poslední výstavu v ostravském Výtvarném centru Chagall připravil třicet pět prací kombinované techniky olejomalby a práce na papíru, které „… promítají souhrn dojmů a osobních prožitků,“ je malý úryvek úvodních slov majitele aukční galerie Petra Pavliňáka k výstavě, která skončila v říjnu.

Jeho obrazy vznikají bezprostředně z vnitřní radosti, vnějších podnětů, jakými jsou hudba, příjemné pocity, setkání s milými lidmi. Nikdy nemaloval pro peníze ani na zakázku. Je o ně zájem a prodávají se. A nejsou zrovna levné.

… se svými radostmi

Herecký důchodce má dnes na svou velkou zálibu daleko víc času, tráví ho v ateliéru a na chalupě. Také díky svým obrazům si může užívat spokojený a šťastný „odpočinek“. Být závislý jen na svém a manželčině starobním důchodu, asi by se starostem nevyhnuli. Když mu přišel výměr, nejdříve se zaradoval a byl mile překvapen, že z takového pěkného důchodu se dá žít. Nohama na zem ho postavila jeho žena, když mu řekla, že to je částka za deset měsíců zpětně. Při podání žádosti mu totiž chyběly nějaké dokumenty, které dodal dodatečně. To bylo druhé velké překvápko, ale tentokrát poněkud nemilé. Až tak, že mu z něj doslova spadla brada.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jan a Žofie Kanyzovi

Kromě malování se věnuje dalším radostem. Čte knihy, má velkou knihovnu po tatínkovi na chalupě, doma v Praze a menší v ateliéru. V klidu si dá kávičku a doutníček. Věnuje svůj čas sobě a manželce, své životní lásce, loutkoherečce Žofii (*31. října 1949). Spolu mají půvabnou dceru Barboru, která se provdala do Spojených států a vychovává tři děti. Jako staromilec nemá počítač, neužívá sociální sítě. Kvůli nim, aby byli v kontaktu, je ale ochoten si do života nějakou moderní vymoženosti vpustit – třeba chytrý mobil.

