Ačkoliv je herci Janu Kanyzovi už daleko přes sedmdesát let, stále je tento herec plný charismatu a nejedna žena by se za ním na ulici otočila. Nicméně tento český filmový a televizní herec je už skoro padesát let šťastně zadaný a věrný jedné ženě. Kdo to je a jak se potkali?

Seznámení Jana Kanyzy a jeho životní lásky Žofie bylo poněkud bizarní. Potkali se totiž na večírku, který byl primárně určený pro homosexuály. Ačkoliv tedy Jan padl Žofii do oka na první dobrou, myslela si, že má zkrátka smůlu, protože dává před ženami přednost mužům. “Potkali jsme se na večírku homosexuálů v Rubínu. V první moment jsem si řekla: Jé, on taky?” zavzpomínala na seznámení Žofie v rozhovoru pro web Novinky.cz. Nicméně se naštěstí zmýlila, protože když se zklamaně chystala odejít domů, herec za ní přišel a poprosil ji, ať ještě zůstane. Cítí se prý na akci osamocený a byl by rád, kdyby mu tam dělala společnost. A další den už spolu vyrazili na rande. Úsměvné je, že Kanyza na něj došel ve dřevácích, čímž si paradoxně svou budoucí ženu naprosto získal. Loutkoherečka se zálibou v pozorování luny Žofie je loutkoherečka a je o dva roky mladší než její manžel. Tato půvabná dáma má velkou zálibu v pozorování měsíce a toho, jak jeho fáze ovlivňují lidské bytí. Tuto vlastnost po ní zdědila i jejich dcera Bára, která se podle Žofiiných slov úplňkem alespoň trochu řídí. Zato s manželem je to složitější. “Kouří stále, i když ví, že novoluní by bylo ke skončení nejlepší. Prádlo nepere, na zahradě už taky moc nepracuje, protože léto tráví ve Francii…” popisuje Žofie Kanyzová (ne)oddanost luně svého manžela. close Magazín Kam zmizel štamgast z Hospody Jan Kanyza? Herectví se vyhýbá obloukem, ale exceluje v zcela odlišné věci V návaznosti na astrologii se hodí také poukázat na to, že jsou oba manželé narození ve znamení Štíra, a tak i jejich většinou pohodové manželství sem tam narušila nějaká dramatická odchylka. Nicméně i přese všechna příkoří vždy znovu našli společnou řeč. Nejspíše i proto již brzy oslaví padesát let dohromady. Manželé Kanyzovi se tak řadí mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Kanyza herec, Kanyza malíř Svůj volný čas nejraději tráví společně na chalupě, která se nachází v Podkrkonoší. Kromě toho Jan Kanyza velmi rád maluje, a dokonce se jeho obrazy i velmi dobře prodávají. Jeho manželka je totiž majitelka nakladatelství, časopisu a Galerie Krásná paní, takže má o úspěšnosti svého chotě dobrý přehled. "O manželovy obrazy je velký zájem. Cizinci nevědí, že je herec, obrazy se jim líbí. Dobře se prodávají. Před časem zaujaly i jeho dvě výstavy ve Francii," pochlubila se rodinným úspěchem pro web idnes.cz. close Magazín Filmový kvíz: Poznejte na fotografii českého George Clooneyho! Takhle mu to slušelo, když byl mladý gallery 11 video Ale i přes to všechno pro ně oba nejsou peníze tím nejdůležitějším, i když uznává, že díky tomu si mohou dovolit jistou volnost. Její manžel nemusí brát každý herecký kšeft a může trávit čas na jejich tak oblíbené chalupě. "Vyznáváme jiné hodnoty než hromadění věcí a peněz. Je tu ještě zdraví, vzájemné porozumění a radost z práce, která má smysl," popisuje životní filosofii rodiny Kanyzových krásná Žofie. Zdroje: idnes.cz, novinky.cz

