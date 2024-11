Externí autor 10. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Jan Kanyza se sice už nevěnuje herectví, nýbrž umění, charisma mu ale stále nechybí. Fanynky si ale musí nechat zajít chuť. Už přes padesát let je totiž šťastně ženatý se svou paní Žofií Kanyzovou. Neuvěříte, při jak podivné příležitosti se ti dva před lety potkali!

Zamlada se Jan Kanyza i jeho budoucí choť Žofie shodou okolností vypravili na večírek, který byl primárně myšlený jako seznamovací akce pro homosexuály. Tam se také poprvé viděli. Vzhledem k okolnostem je ale pochopitelně nejprve nenapadlo, že by u sebe vzájemně mohli mít šanci.

„Potkali jsme se na večírku homosexuálů v Rubínu. V první moment jsem si řekla: Jé, on taky,” popsala později pro Novinky.cz Žofie Kanyzová, která si tenkrát myslela, že má smůlu a muž, který ji zaujal, má spíše zájem o jiné mladíky, než o děvčata.

To ji poněkud otrávilo, tak se rozhodla, že raději půjde domů. K jejímu překvapení za ní ale Kanyza došel a sdělil jí, že by byl rád, kdyby zůstala, protože se cítí osamocený. Další den už šli na rande.

Na rande přišel v dřevácích

Úsměvné přitom je, že si herec pro první schůzku se svou vyvolenou vybral skutečně netradiční obuv. Dorazil totiž obutý do dřeváků. Mnohé ženy by to nejspíš odradilo, Žofii to ale naopak pobavilo a zaujalo.

Ze známosti se stala velká láska, kterou pár stvrdil civilním sňatkem. Veselky se jim zřejmě zalíbili, protože po dvaadvaceti letech se rozhodli kromě světského obřadu mít ještě jeden, a to církevní.

Překážkou pro Jana Kanyzu nebylo ani to, že je jeho paní výrazně vyšší než on. Měří totiž sto osmdesát centimetrů. Protože ale nepatří mezi muže, kteří by si museli něco dokazovat, tento fakt ho vůbec netrápí.

Zajímá se o astrologii

Žofie Kanyzová je o dva roky mladší než její manžel a původní profesí je loutkoherečka. Dá se tedy říci, že je také „od fochu”. Ve volném čase se prý zajímá o astrologii, především o to, jaký vliv má na člověka aktuální fáze měsíce. Tuto zálibu po ní podědila také dcera Bára, kterou s manželem má.

Protože jsou Žofie i Jan oba dva narození ve znamení štíra, připisuje tomu sympatická žena drobné třenice, které v průběhu jejich manželství vznikly.

„Kouří stále, i když ví, že novoluní by bylo ke skončení nejlepší. Prádlo nepere, na zahradě už taky moc nepracuje, protože léto tráví ve Francii,” popsala Kanyzová s úsměvem největší nedostatky svého muže.

Dcera se odstěhovala za velkou louži

Od té doby, co Jan Kanyza pověsil svou kariéru na hřebík a začal se věnovat malířství, tráví manželé společný čas nejraději na chalupě v Podkrkonoší, kde nalézá bývalý herec dostatek umělecké inspirace a čerpá potřebnou energii.

Jak prozradila Žofie Kanyzová, která je momentálně také majitelkou nakladatelství, časopisu a galerie Krásná paní, slaví její muž s obrazy poměrně velké úspěchy.

„O manželovy obrazy je velký zájem. Cizinci nevědí, že je herec, obrazy se jim líbí. Dobře se prodávají. Před časem zaujaly i jeho dvě výstavy ve Francii,” sdělila pro iDNES.cz.

Dvojice se také těší z vnoučat, i když je nevídají tak často, jak by nejspíš rádi. Jejich dcera Bára se totiž provdala za amerického mariňáka, a tak po jeho boku žije i s dětmi v USA.

Zdroje: Novinky.cz , OnlyU.cz , Ahaonline.cz