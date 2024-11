Externí autor 23. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec a moderátor Jan Kraus žil mnoho let v domnění, že je otcem tří synů. Nicméně v roce 2005 se mu ozval jistý Marek Blažek, že je také jeho syn. To Krausovi přišlo šílené a nechtěl s tím mít nic společného. Ovšem podobu nezapřete. Co myslíte?

Jan Kraus si dlouhou dobu nepřipouštěl, že by mohl mít ještě dalšího syna. Dnes je ovšem všechno jinak a Marek Blažek je právoplatným členem Krausovic rodiny. A jak to tehdy všechno začalo?

Bylo nebylo, jednou před lety v Rumburku...

Kdybychom se do příběhu měli pustit úplně od samého začátku, museli bychom se vrátit hodně let zpátky, do doby, kdy Jan Kraus pobýval rok se svým kamarádem a kolegou Romanem Skamene v Rumburku.

„Někdy v té době se s mojí matkou poznali. Jsem rád, že je mým tátou právě on, a ne Roman Skamene,“ prozradil v rozhovoru pro deník Aha! Marek Blažek, který byl s informací, že je Kraus jeho otcem poprvé konfrontován, když mu bylo třiadvacet let.

O tři roky později se rozhodl, že slavného moderátora kontaktuje a seznámí ho s realitou. „Bral jsem to tak, že to musím konečně vyřešit. Lidi mě otravovali skoro denně. Viděli to, co teď vidí bratři. Nejen tu podobu, ale i chování, dikci, tón hlasu. Slyšel jsem to čím dál častěji, tak jsem se rozhodl, že musím zjistit pravdu. Matka byla dost proti, když jsem s pátráním začal. Když jsem na ni útočil, aby mi řekla, kdo je můj skutečný táta, rezolutně to odmítala a svým způsobem bránila tomu, abych se to dozvěděl,“ cituje Blažkova slova web iDNES.cz.

A tak se stalo, že v roce 2004 na Vánoce už byla korespondence mezi Krausem a Blažkem v plném proudu. Ačkoliv si moderátor nejprve myslel, že se jedná o nějaký nejapný žert, poté, co viděl Markovy fotky, se s ním setkal. Podoba byla totiž neuvěřitelná.

„Já si to moc nepamatuju. Ale prý jsem si myslel, že si táta prohlíží svoje fotky z mládí, když se díval na ty tvoje, které jsi poslal,“ řekl Jáchym Kraus, kterého má Jan Kraus s herečkou Ivanou Chýlkovou a kterému bylo v té době nějakých sedm let, svému “novému” bratrovi.

V dubnu roku 2005 se poprvé setkali, a rovnou s celou rodinou po koncertu jeho bratra Davida Krause. Marek Blažek říká, že ačkoliv tehdy váhal, dnes ví, že to byl správný krok a že byl už ve věku, kdy byl na celou záležitost připravený.

DNA testy byly na hlavu, míní Adam Kraus

I přesto ale Jan Kraus žádal testy DNA. O tom si zas myslel své jiný Krausův syn, Adam, kterého má s výtvarnicí Janou Krausovou. „Nikdo z nás nebyl tátovi tak podobný jako Marek. Když poslal podobiznu, bylo to neuvěřitelné. A když pak šli s tátou na testy DNA, přišli tam i stejně oblečení. Měli stejný druh i odstín barvy trička, kraťásky, z nich čouhaly ty jejich kloubíčky. Bylo to jasné. Na hlavu bylo jedině to, že vůbec šli něco ověřovat,“ řekl v rozhovoru.

Dnes jsou všichni jedna velká rodina a Marek Blažek je „právoplatným Krausem”. Jediné, co ho mrzí, je to, že se jeho otec neměl šanci blíže „znovupoznat” s jeho maminkou. Ta totiž rok poté, co se Marek dozvěděl, že Kraus, zemřela.

Závěrem pak Marek dodává jednu zajímavou věc: „Vypadat jako Kraus je pro mě závazek ještě větší než se Kraus jmenovat.“

Zdroje: ahaonline.cz, idnes.cz