Co se stalo s rodinou Jana Kubiše po atentátu na Heidricha: Pomsta byla strašná

hotové V roce 1942 byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Rozzuření nacisté se zabitému českému parašutistovi Janu Kubišovi rozhodli posmrtně pomstít tím nejhorším možným způsobem - celkem čtrnáct členů jeho rodiny bylo násilím odvlečeno z domu a popraveno v koncentračním táboře Mauthausen.

Rodina Jana Kubiše byla rozvětvená a se vztahy mezi příslušníky si lámali hlavu i sami historici. Zkusme proto rodinné vztahy pomalu rozplést.

Spletité rodinné vazby



František Kubiš, narozen v Dolních Vilémovicích 25. září 1887, si v roce 1910 vzal za ženu Kristýnu Mitiskovou. Společně měli šest dětí – nejprve se v roce 1911 narodil Josef, který ve věku jednoho roku tragicky zemřel na plicní katar. V roce 1912 se na svět podíval Rudolf, o rok později následoval Jan, 1915 dostaly oba bratři sestřičku Františku, za rok se narodil ještě Jaroslav a v roce 1919 malá Marie. Porod Marušky byl ovšem velmi těžký a Kristýna na jeho komplikace zemřela. Marušku postihl po 14 dnech stejně tragický osud.



František se záhy oženil s Marií Dusíkovou, rozenou Čechovou, která měla z předešlého manželství čtyři děti – Františku, Josefu, Rudolfa a Antonína. Nově sezdaný pár se rozhodl rodinu o něco rozšířit a povili další čtveřici potomků – Marii, Vlastu, Jitku a Františka.

Styk s nevlastními dcerami



Všichni bydleli v jednom domě, minimum soukromí a vlastního prostoru podněcovalo k častým hádkám. František usoudil, že druhému nejstaršímu synovi Honzovi bude lépe, když se uchýlí k sourozencům své zesnulé matky. Situace se trošku zlepšila, ale stále počítáme třináct rodinných příslušníků pod jednou střechou.



Hlava rodiny František jako by stále toužil po nových potomcích, ale ne se svou druhou manželkou. Z dodnes nevysvětlených důvodů navázal milenecký vztah s Mariinou nejstarší dcerou Františkou Dusíkovou, která mu zplodila syna Josefa, a následně se přesunul k Josefě Dusíkové, která na svět přivedla Jiřího.



O prazvláštních rodinných pletkách mezi otcem a nevlastními dcerami se samozřejmě dozvěděla celá obec a František za milenecký vztah s Františkou Dusíkovou strávil nějakou dobu ve vězení.

Kubišovi příbuzní žijí dodnes



Po atentátu na Heydricha si nacisté došlápli na Kubišovu rodinu. Dnes 24. října odvedli jeho čtrnáct přímých příbuzných do koncentračního tábora Mauthausen, kde je popravili. Poté se zaměřili na rodinu Václava Dusíka a Marie Kubišové, ti byli posláni do terezínského tábora. Malý Jiřík skončil v Krči.



Po skončení války se do domu v Dolních Vilémovicích vrátila Františka s malým Jiříkem, ten zůstal v péči Josefy Dusíkové a Marie Kubišové.



Po Janu Kubišovi zůstalo dnes několik příbuzných. Ti se o svém pokrevním spříznění s českým parašutistou dozvěděli až v roce 2009. Celá obec o příbuzenském vztahu věděla, ale do smrti jejich otce se rozhodla mlčet.