Čech Jan Letzel, architekt Atomového dómu v Hirošimě, zemřel v pražském blázinci

Osudného dne 6. srpna 1945 se hrdé japonské město Hirošima v jediném okamžiku mění v trosky. Děsivá síla atomové bomby rozmetá na prach domy i desítky tisíc lidí. Uprostřed zpustošené pláně, pouhých 160 metrů od epicentra výbuchu, se tyčí železobetonová konstrukce Průmyslového paláce. Jediná stavba, kterou atomové peklo nesrazilo na kolena, byla dílem českého architekta Jana Letzela.

Náchodský rodák Jan Letzel (1880 - 1925) se po studiích na pražské UMPRUM a krátkém působení v Čechách vydal do jižní Evropy, odkud ho osud zavál do Káhiry. Zde byl angažován do týmu architektů pracujících pro egyptského místokrále, ale vydržel tu jen dva roky. V roce 1907 dostal zajímavější nabídku v Japonsku. A tak Letzel nasedl na loď a odplul do země vycházejícího slunce.

Plný nadšení se ihned seznámil s místními poměry a hlavně s fenoménem zemětřesení, na který coby Čech nebyl zvyklý. Přírodní katastrofa bořila domy, jako by byly postavené z karet. Letzel proto začal nové stavby navrhovat s užitím modernějších a odolnějších materiálů, přičemž sázel hlavně na beton.

Český architekt si v Japonsku brzy založil vlastní ateliér a práce měl víc než dost. Průmyslový palác v Hirošimě patřil k jeho největším chloubám. Třípatrová secesní budova s točitým schodištěm a skleněnou kopulí byla slavnostně otevřena 5. srpna 1915 a původně sloužila jako výstavní síň obchodních produktů. Letzel v té době nemohl tušit, že se jeho dílo přesně za 30 let stane mementem nejsmutnějšího dne v dějinách Japonska.

Osud mu ani neumožnil, aby se toho dne dožil. Počátkem 20. let začal architekt trpět psychickými problémy, za kterými pravděpodobně stálo ničivé zemětřesení a zkáza, kterou napáchalo. Letzel na vlastní oči viděl, že řada jeho projektů v boji s přírodou neobstála. Vrátil se do Čech a jeho život se uzavřel v pouhých 45 letech v pražském sanatoriu pro choromyslné.

Nikdy se tak nedozvěděl, že jeho Průmyslový palác, dnes nazývaný Atomový dóm, dokázal jako jediný ze staveb v širokém okolí odolat zkoušce nejnáročnější: atomové bombě Little Boy svržené na Hirošimu americkou armádou. Budova nebyla po náletu nikdy opravena a dodnes slouží jako památník jedné z největších válečných tragédií.