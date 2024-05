Externí autor 8. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Ačkoliv se moderátor Honza Musil už před lety přiznal k tomu, že více sympatií cítí k mužům než k ženám, jeho bývalá manželka Iveta má ale stále v jeho srdci své místo. Důkazem toho je, že i po tolika letech od rozvodu jí poslal krásné přání k narozeninám, a dokonce vytáhl i fotku z jejich svatby.

S Ivetou se Musil oženil velmi mladý, dokonce je kvůli svazku museli zplnoletnit, protože v té době mu bylo pouhých sedmnáct let. Z jejich lásky se narodily dvě krásné dcery Lucie a Veronika, ty jsou dnes už dospělé, a dokonce stihly také už povít potomstvo.

Musil s exmanželkou jsou tedy už i pyšnými prarodiči. Mají celkem čtyři vnoučata, od Lucie děvčátka Sáru a Viktorii a od Veroniky zas chlapečky Matyáše a Jakuba.

Že Musila přitahují více muži, než ženy, zjistil moderátor už na vojně, nicméně skutečné prozření přišlo, až když se jim narodila první z dcer Lucie. Manželství tedy skončilo rozvodem v roce 2007. Kdo si ale myslím, že expartneři jsou na ostří nože, velmi se mýlí. Musil a jeho bývalá žena Iveta mají dodnes vztahy na jedničku a moderátor i po letech mluví o své někdejší manželce jako o ženě svého života.

„Před 35 lety jsem si vzal nejúžasnější ženu. Ženu svého života. A tak mohu v klidu napsat, že i přes to, jaký jsem, vím, kdo jsem a kam patřím, jsme rodina. Máme úžasné dcerky, správná vnoučata a bezvadné partnery,“ napsal Musil pod fotografii na svém Instagramu už několik let zpátky, zároveň i několik let poté, co už mají dávno po rozvodu.

I po letech se manželce vyznává

V pění ódy na Ivetu pokračoval i nadále, kdy sám sebe označil za šťastného chlapa, pyšného tátu a praštěného dědečka. Díky samozřejmě patřily Ivetce, se kterou se poznali, už když jim bylo jedenáct let. A jeho oddanost a láska k ženě, která mu porodila dvě krásné a zdravé dcery neutichá ani dodnes. Iveta měla nedávno narozeniny a Musil se jí opět na sociální síti vyznal.

„Dnes je pro naši rodinu slavnostní den. Poznali jsme se jako malé děti v loutkovém divadle Jitřenka v našem rodném Brně. V patnácti jsme spolu začali chodit, a tak se definitivně propojil náš společný život. Dnes slaví maminka našich dětí, babička našich vnoučat a žena mého života svoje narozeniny,“ rozněžnil se moderátor na svém Instagramu.

Ačkoliv od doby, kdy spolu nejsou, uplynulo už drahně let a Musil od té doby dokonce dvakrát stihnul uzavřít další „sňatky“, na ten s Ivetou také vzpomíná dodnes. Když zveřejnil na svém profilu fotografii z jeho a Ivety svatby, málokdo by je na snímku poznal. Musil s dnes již bývalou manželkou jsou na černobílé fotce spolu se svědkyněmi, kterými byly jejich tety. Obřad se konal v Brně a všichni mají odpovídající účesy té době. Tedy květáky. Musila byste na snímku o to hůře poznali, protože moderátora jsme zvyklí vídat už nějakou tu řadu let s holou hlavou.

„Dnešní den máme ve znamení výročí! Před 38 lety jsme si řekli své ANO. Náš společný manželský život se sice kvůli mně rozdělil, ale ten lidský a rodinný rozměr zůstal. P.S. Na fotce naše tetičky = svědkyně,” vyznal se své Ivetce Musil, který v roce 2007 uzavřel registrované partnerství s dlouholetým přítelem Jakubem Pechrem.

Do třetice všeho dobrého

Ani tento svazek ovšem nevydržel, a tak se v roce 2012 rozešli. Už o čtyři roky později ale stál před oltářem znovu. V pražské Grébovce řekl „ano” svému dosavadnímu partnerovi Jakubovi Bialemu. A vypadá to, že doposud je jejich vztah absolutně bez mráčku.

„My jsme spolu skutečně dvacet čtyři hodin denně, což nechápou naši blízcí, ale ani kamarádi. My spolu pracujeme, žijeme, usínáme, probouzíme se, snídáme, ale i večeříme. Jediná výjimka, kdy jsme spolu takto nemohli trávit čas, byla, když jsem byl v nemocnici. Zvládáme to ale spolu naprosto hravě, což mnozí kolem nás nechápou,“ prozradil o své neutuchající lásce Musil pro ŽivotvČesku.cz.

Je vidět, že moderátor je zkrátka dobrák od kosti, a tak nezbývá než mu popřát, ať to do třetice už vydrží na věky.

Zdroje: zivotvcesku.cz, super.cz