Jedna z legend naší hudební scény a fanoušky milovaný folkový písničkář Jan Nedvěd se před několika lety nadlouho stáhnul do ústraní a zdálo se, že se na veřejnosti už neobjeví. Ožil a pak zase zmizel. Víte, kdo ho vytáhnul z jeho „doupěte“ a kde si s ním jeho fanoušci opět zazpívali?

Nedvědi z Toronta

Jednoho z nejúspěšnějších a nejznámějších folkařů Jana Nedvěda není nutné obsáhle představovat. Známe ho. Narodil se 24. září 1946 v Praze a začínal zpívat v beatových kapelách. Se svým bratrem Františkem (1947-2021) tvořili pěvecké duo od roku 1972 v trampské kapele Toronto, kterou po dvou letech přejmenovali na známé Brontosaury. Zároveň oba vystupovali se skupinou Spiritual kvintet. O jejich bouřlivém vztahu by se dal napsat román. Přestože je vázalo silné pouto, hádali se, nemluvili spolu, zase se usmířili. Nejspíš proto, že byl každý jiný. Jan byl bohém, František stál nohama na zemi. Mnohdy se shodli jen na podiu.

V roce 2007 ač opět rozhádaní, spolu naposled vystoupili na turné Fešáků k jejich 40. výročí. Nějaký čas díky tomu ještě spolu vydrželi, pak si šli každý svou cestou.

V doupěti

Po pár letech se Jan na dlouhým sedm let uzavřel do sebe na své chalupě, kde podlehl letargii, smutným náladám, chmurným myšlenkám a procházel osobní krizí. Také s bratrem byl opět na nože. Později se ani s nikým nebavil, vyhýbal se lidem a jeho blízcí o něho měli strach. Ožil po své sedmdesátce, když se rozhodnul usmířit se. S Františkem plánovali společné koncerty, na které, stejně jako své fanoušky, se nesmírně těšil. Začal chodit mezi lidi, zpívat, skládat. Do toho však přišly jeho i bratrovy zdravotní problémy, covid... Naposledy se viděli v červnu 2021. Jan dorazil před Staroměstskou radnici, aby Františkovi popřál hodně štěstí, když s manželkou při příležitosti zlaté svatby obnovili manželský slib.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jan a František spolu, 1993

Když František, ke kterému si Jan po letech našel cestu o měsíc později zemřel, písničkář se zhroutil. Opět se uzavřel před světem na chatě, nevycházel ven, pustil k sobě jen svého psa a milovanou, o třicet sedm let mladší manželku Pavlínu, se kterou je jedenáct let. Všichni ale doufali, že se z toho dostane.

Uzdravení

Dostal. K velké radosti rodiny a fanoušků ke konci roku 2022 Jan oznámil svůj comeback. Následující rok se začal, jak mu zdraví dovolilo, účastnit některých koncertů a festivalů s „Frantou“, synem svého bratra, který mu vrátil krev do žil. Jeho synovec je tátovi nesmírně podobný, zdědil po něm i hudební talent. Oba je mohli fanoušci slyšet třeba v září 2023 na festivalu Trampské Pikovice, kam se oba chystají i letos.

close info Facebook / Facebook zoom_in Jan Nedvěd v Pikovicích, 2023

