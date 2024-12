Externí autor 1. 12. 2024 clock 5 minut gallery

Choreograf a tanečník Jan Onder (39) je šťastně zamilovaný už několik let do své o patnáct let mladší tanečnice, se kterou se dali dohromady ve StarDance. Předtím chodil s tanečnicí Lucií Hunčárovou (39), ale tu mu odloudil kuchař Emanuele Ridi (51). Víte, v jaké seriálu hraje láska Jana Ondera?

Jan Onder dvakrát zaválel ve StarDance

Vlasatý tanečník s šibalským úsměvem Jan Onder měl klidné a krásné dětství, na které rád vzpomíná. „Já jsem měl takové normální dětství. S našima jsme jezdili na různé výlety, trávili jsme hodně času na chatě. Rodiče se mně a bráchovi hodně věnovali. Také si pamatuji, že jsem byl pořád princ, za každé situace. Máma byla drak, princezna, ježibaba, nepřátelský rytíř, královna… A já jsem byl vždycky princ," řekl v rozhovoru pro Denik.cz.

Rodák ze Sokolova objevil lásku k tanci už v sedmi letech. „Když jsem v sedmi letech přišel domů a řekl, že bych chtěl tancovat, jediná možnost byla v Sokolově, kde byl tradiční klub společenských tanců, kam mě naši přihlásili. Dlouhá léta jsem tam tancoval a dneska taneční klub vedu, už možná deset let," svěřil se.

Jan Onder se do povědomí diváků zapsal již v roce 2008 v oblíbené taneční show StarDance, tu se mu podařilo vyhrát hned dvakrát. Poprvé to bylo s herečkou Danou Batulkovou a podruhé s bývalou atletkou Kateřinou Baďurovou. Následně ale ze StarDance odešel, protože mu nebyla prodloužená spolupráce.

„Ze StarDance odešel můj šéf, Honza Potměšil, který to dělal deset let, a logicky, když je nové vedení, přinese si s sebou i svůj nový tým, kterému věří. Má to různé konotace a různé střípečky, samozřejmě že jsem si tam s nějakými lidmi úplně neseděl a zkrátka pro mě to skončilo. Byla to krásná etapa života a teď je potřeba jít dál," řekl pro Blesk.cz.

Láska mu utekla za italským kuchařem

Tanečník nejdříve randil dlouhých devět let s profesionální tanečnicí Lucií Hunčárovou. Ta se ale dala díky StarDance dohromady s italským kuchařem Emanuelem Ridim. Hunčárová a Ridi svůj vztah ze začátku tajili. Nakonec spolu zůstali pouhé tři roky a následoval rozchod.

„Nestál za tím nikdo třetí. Rozhodně to nebyl blesk z čistého nebe. Jen se z našeho vztahu postupně začalo vytrácet to, kvůli čemu jsme spolu před lety jako taneční partneři začali chodit," tvrdila pro iDnes.cz bezprostředně po rozchodu s Janem Onderem, který byl z rozchodu dlouhou dobu zklamaný, protože ho rozpad vztahu iniciovala Lucie.

"Lucka se cítila nespokojená, unavená a vyčerpaná. Vztah podle ní neměl vývoj. Moc mě to mrzí, strávili jsme spolu krásné chvíle, ale respektuji ji a cením si její upřímnosti. Přeju Lucce, aby byla šťastná. Pracovně si po přátelské dohodě dáváme malou pauzu a začátkem léta se domluvíme, jak dál. Normálně spolu komunikujeme, ale nezastírám zklamání a smutek," řekl sklesle pro iDnes.cz tanečník Jan Onder.

Uhranula ho o 15 let mladší tanečnice

Po čase ale Jan Onder našel lásku a rovnou ve StarDance. „Bylo potřeba vybrat deset nových tanečníků, takže jsem oslovil asi 55 lidí. Toho času už jsem s Natálkou tančil. Ještě jsme spolu nechodili, ale už jsme spolu trénovali," vysvětlil tanečník, proč vsadil na Natálii Otáhlovou, která se záhy stala jeho partnerkou a jsou spolu doteď.

Natálie má krásné pronikavé oči a ikonické kudrnaté vlasy. Vlastně není divu, že se do ní Jan Onder zakoukal. „Bylo to strašně krásné období – bylo mi pouhých devatenáct let a zároveň jsem maturovala," řekla Natálie pro Lifee.cz. Sama ale přiznává, že to nebyla láska na první pohled. „Nebyla, ale tu cestu jsme si k sobě našli," prozradila.

Jestli něčím Jan Onder na Natálii zapůsobil, tak to byl jeho smysl pro humor. „Vím, že se mi na něm hrozně líbil jeho hlas a také jeho smysl pro humor. Musím říct, že v mém životě je hodně důležitý smích – směju se hodně často a hodně nahlas. Většinou to mám doma po desáté hodině zakázané, protože by na nás mohli přijít sousedi. Máme toho hodně společného, ať už je to ten tanec nebo herectví," dodala.

Natálie ale nezůstala jen u tance a pustila se do studia herectví a moderování na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Zahrála si v seriálech Boží mlýny nebo Pozdní události a nově ji mohou diváci vidět v primáckém seriálu Kamarádi.

„Ještě než jsem začala tancovat, jako malá jsem hrozně chtěla být herečkou. Pořád jsem si na to hrála. Ale kvůli tancování na to nebyl čas, vlastně jsem to úplně pohřbila. A teď, když už se tancování nevěnuji závodně, nemusím chodit každý den na tréninky, říkala jsem si, že bych to zkusila," nechala se slyšet Natálie.

