Oblíbený herec Jan Potměšil se za posledních pár měsíců málem ztratil před očima. Na vině byly zdravotní potíže, se kterými se umělec potýkal na konci minulého roku. Těžké chvíle se mu ale podařily překonat, a to také díky své věrné manželce, která stála po jeho boku.

Koncem loňského roku skončil herec Jan Potměšil hned několikrát nemocnici. Hospitalizován byl v pražském IKEMu, kde strávil skoro tři týdny, kvůli dlouhodobým problémům se srdcem. K jeho štěstí ovšem zabrala běžná medikace a nebylo třeba žádného invazivního zákroku.

Štěstí se ale ukázalo být štěstím v neštěstí, protože sotva se trochu ohřál doma, už seděl v sanitce znovu. Tentokrát ho potrápila žlučníková kolika, a navíc v ten nejnevhodnější čas. Potměšil tak strávil v nemocnici Vánoce.

Z nemocnice do nemocnice

Když už přišla propustka, dostal „na rozloučenou“ také dlouhý seznam toho, co vše nesmí jíst. Nebezpečí ovšem bylo zažehnáno, a tak se i přese všechny nepříjemnosti herec v probíhající rekonvalescenci cítil vcelku dobře.

Velká omezení v jídle měla za následek to, že Potměšil viditelně zhubl. To samozřejmě neuniklo novinářům, když se po delší době objevil na veřejnosti, a to ku příležitosti zahájení výstavy všemi smysly v pražské botanické zahradě, Za kořením a slávou.

Tento slavnostní okamžik se odehrával v březnu a Potměšil, který je už pětatřicet let upoutaný na invalidní vozík kvůli vážné autonehodě, byl spolu s nevidomou klavíristkou Ráchel Skleničkovou patronem celé akce.

„Ke konci minulého roku měl problémy se srdcem a skončil v IKEM. Teď je v rekonvalescenci a vrací se pomalu do práce,“ potvrdila pro Aha! výše uvedená slova hercova manželka Radka.

S tou letos Potměšil slaví už dvacáté výročí od svatby, a tak se nabízí otázka, jestli jim to doma pořád klape. „Strašně rádi spolu cestujeme, což se nám posledních pět let vinou covidu a mých zdravotních problémů moc nedařilo, takže určitě někam vyjedeme. Ale i kdybychom byli jen na chalupě u Tábora, užijeme si to,” prozradil oblíbený herec pro web Prima Ženy.

Jiskra přeskočila až po dvanácti letech

S Radkou se přitom znali odjakživa, nicméně jiskra prý přeskočila až po dlouhých dvanácti letech. To s ním jeho budoucí žena dělala rozhovor, už kdysi totiž psala o divadlech a do Kašparu, kde Potměšil působil, často chodila.

„Od té doby jsme si vlastně povídat nepřestali. Poslední dva roky jsem dost času strávil po nemocnicích a Radka za mnou každý den chodila. Spoustu jsme si toho řekli a upletla u toho hodně svetrů. A podařilo se nám neztratit humor,” velebí svou manželku, která mu věrně stála po boku i v těch nejtěžších chvílích.

Manželé spolu mají syna Jana, který momentálně studuje na škole v Irsku. Jestli bude hercem po tatínkovi se ještě uvidí, momentálně ho baví psaní i psychologie a maturita jej čeká až za dva roky. Tudíž chlapec má dost času se rozhodnout, kterou cestou se vydá.

