Herec Jan Přeučil se i ve stáří věnuje umění a aktivnímu životnímu stylu. Přestože je již přes dvacet let v důchodu, stále hraje a udržuje se v kondici. Jaký je jeho názor na stáří a důchod?

Herec Jan Přeučil je umělec duší i tělem. Ačkoliv by si mohl užívat zaslouženého stáří, je stále aktivní. Podle jeho slov je totiž potřeba si užívat každou chvíli všedního dne. A jemu osobně prý stáří přineslo určitou moudrost a schopnost ohlédnout se a být se svým životem smířený.

„Velice mě oslovilo jedno indické moudro, které říká, že naše tělo je obrovská loď, jíž chceme přeplout oceán života. A jestliže ho chceme přeplout úspěšně, musíme se o svou loď starat. To je také recept, jak se vypořádat se životem, aby byl plnohodnotný. Samozřejmě jsou určité problémy, choroby a tak dále, což je logické, ale vždycky se to dá nějak vyřešit,” prozradil v rozhovoru to, jak on sám svým životem ladně proplouvá.

Říká se totiž, že čím je člověk starší, tím více záleží na tom, jak se o sebe stará, A to nejen o svou fyzickou, ale také psychickou schránku. Jan Přeučil se ztotožnil s před pár roky zesnulou britskou královnou Alžbětou II., která s oblibou prohlašovala, že: „Člověk je tak starý, na kolik se cítí.”

Přeučka to má naplánovaný do 104

Navíc tvrdí, že tuto zdravou „nenechavost” má zkrátka v genech. Jeho tatínek se činil, i když si prožil nelehké chvíle v bolševickém kriminále a dožil se téměř devadesáti let. To Jan Přeučil míří v tomto ohledu ještě dál.

„Už jsem o tom mluvil, když jsme hráli Letní Shakespearovské hry. Dělaly se tam takové rozhovory do dokumentu, Bolek Polívka, Simona Stašová, můj dobrý kamarád Jarda Satoranský, také vynikající český herec, a ten tam mimo jiné říkal: „Přeučka, on to má naplánovaný do 104, tak mu držím palce,“ prozradil oblíbený herec, který číslici 104 odůvodnil také tím, že čtyřka je jeho šťastné číslo.

Ačkoliv ho „na stará kolena” zdravotní problémy nemíjí a má problém s kyčlí, snaží se žít vitálně, chodí takzvaný nordic walking a s manželkou Evou Hruškovou také přešli na stravovací režim, kdy jedí jen kvalitní a nezpracované potraviny.

Pracující penzista musí platit sociální a zdravotní

Co dalšího se ale se stářím pojí a člověk to nemůže ovlivnit, i když by chtěl, je důchod. K tomu se Jan Přeučil přihlásil ve svých pětašedesáti letech. Ačkoliv je tedy už přes dvacet let penzistou, stále tohoto nenechavce můžete vídat na prknech, která znamenají svět. Minimálně pro Jana Přeučila.

Nicméně ho jakožto pracujícího důchodce nemíjí povinnost odvádět z honoráře sociální a zdravotní pojištění. Má tedy vůbec význam pobírat důchod?

„Zdravotní chápu. Ale trošku mě mrzí, že žádná vláda, žádní politici, se nad tím nezamysleli, a měli by, že lidé, kteří jsou v důchodu a pobírají tento poplatek, jak bych to řekl, za celoživotní práci, platí ještě sociální. Tomu já nerozumím, proč. Celý život odváděli a proč mám ještě platit, to nechápu,” zamýšlí se legendární herec.

