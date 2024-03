Jasmína Maurerová 12. 3. 2024 8:33 clock 4 minuty gallery

Herce a dabéra Jana Přeučila znají čeští diváci především právě po jeho hlase. Ten propůjčil v mnoha zahraničních filmech hlavně padouchům. Za padoucha ho považovali za minulého režimu i mnozí jeho kolegové, málo kdo ale ví, že do strany vstoupil “aby měl klid”.

To, že Jan Přeučil vskutku nebyl nadšeným komunistou potvrzuje i jeho rodinná minulost. Vždyť jeho tatínka Františka málem odsoudili k trestu smrti, když probíhal proces s Miladou Horákovou. Nakonec pan Přeučil vyvázl “jen” s doživotím. Ve vězení nakonec strávil patnáct let.

„V den rozsudku jsme seděli u rádia s napětím. Když jsme se dozvěděli, že tatínek nedostal trest smrti, plakali jsme. Všichni, maminka, sestra Marta i já. Plakali jsme radostí,“ vzpomíná Jan Přeučil pro Paměti národa.

Kvůli počinům svého otce nemohl Jan Přeučil jít studovat na gymnázium. Nastoupil tedy do tříletého učňovského oboru se zaměřením na dřevomodelářství. Ale proto, že jeho vysněným povoláním bylo herectví, navštěvoval za studií alespoň divadelní kroužek. Posléze se mu dokonce podařilo zkoušky na DAMU složit, nicméně přijat nebyl. Opět kvůli otcově minulosti. O rok později už to vyšlo.

K překvapení všech v 70. letech vstoupil do KSČ. Vše ale nebylo tak, jak se na první pohled zdálo. „Začalo to absurdně, byl jsem na toaletě, stál vedle mě ředitel Divadla Na zábradlí doktor Vladimír Vodička a řekl: ‚Rozhodli jsme se, že bys měl vstoupit do KSČ.‘ Přestal jsem z toho čůrat,“ pokračuje ve vyprávění tehdejších událostí Přeučil.

„Za dva dny jsem šel za doktorem Vodičkou. Byli tam i nějací další lidi a říkali mi, abych to udělal pro chod divadla, pro svobodu inscenací. Kývl jsem. Bylo to moje velké životní selhání,” lituje dnes svého rozhodnutí herec a dabér.

Jsem členem komunistické strany a bude to tak

Nicméně dodává, že to mělo v té době i jisté výhody. Protože byl šéfem činohry, zakusil na mnohých setkáních hořkost tehdejšího režimu. „Poznal jsem na různých schůzích na doraz zhůvěřilost, zoufalství, šílenost a neoblomnost bolševického systému. Na druhou stranu jsem mohl řadu dobrých věcí zaštítit, protože jsem řekl: ‚Jsem členem komunistické strany a bude to tak.‘“

Kontroverze Jana Přeučila ale ještě neměla skončit. V roce 1977 byla na Československé televizi odvysílána desetiminutová reportáž s názvem ”Kdo je Václav Havel”, která měla budoucího prezidenta zostudit. Obsahem byly majetkové poměry rodiny Havlových a výpovědi různých lidí o tom, jak je Havel neschopný.

V pořadu promluvili prorektor Univerzity Karlovy Vítězslav Rzounek a z Divadla Na Zábradlí ředitel Vodička a herci Václav Sloup a právě i Jan Přeučil. „Ředitel Vladimír Vodička nám oznámil, že dostal příkaz z městského výboru komunistické strany, aby někdo z Divadla Na zábradlí o Havlovi promluvil a vyloženě ho očernil. Ředitel řekl, že by to měl být Vašek Sloup a Honza Přeučil,“ prohlásil jeden ze zaměstnanců divadla pro Paměti národa.

Odchod milované ženy a příchod Popelky

Na DAMU od roku 1963 působil jako docent a mezi jeho studenty patří mimo jiné Ivana Chýlková, Eva Holubová nebo Karel Roden. Jeho manželkou byla herečka Štěpánka Haničincová, se kterou vychovávali i dceru Sášu. Jenže Saša se zamilovala do signatáře Charty, a to byl konec. Pro všechny. Štěpánku stáhli z obrazovky a dlouho se na ni nesměla vrátit.

Po revoluci přišla druhá šance, nicméně Štěpánka už se nedokázala smířit s tím, že není mladá a krásná. „Štěpánka upadala do hlubokých depresí. Tam se s nimi, bohužel, potkal alkohol, a i to bylo důvodem, že upadla na to topení,“ zavzpomínal na osudný den v roce 1999, kdy ji našel doma mrtvou.

V současné době je jeho partnerkou první Popelka, herečka Eva Hrušková. Svou lásku zpečetili manželstvím v roce 2000 a trvá tedy už dlouhých 24 let.

Zdroje: memoryofnations.eu, blesk.cz, prahain.cz