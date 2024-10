Je rozený gentleman, milý a zábavný člověk, přesto je hercem záporných postav. Typický pro něho je slovní projev a hlas, rétorika. Jen v rozhlase za více než šedesát let namluvil přes čtyři sta postav. Pokud byste chtěli filmovou nápovědu, na obrázku je coby Ikaro Volante ve filmu Zločin v šantánu.

Ze vzpomínek z dětství

Představitel výše zmíněného Volanta pochází z Pardubic, kde se narodil 17. února 1937. Když byl herci jeden rok, přestěhovali se do Prahy. Maminka Růžena byla vyučená švadlena, tatínek František politik a nakladatel. Oba byli nadšení ochotníci a malému kloučkovi a mladší sestře Martě často hráli doma loutkové divadlo. Jeho strýc byl majitelem kina, a tak měl od malička k herectví velmi blízko a od malička se hercem chtěl stát.

Přestože vyrůstal za války, vzpomíná, že prožil hezké dětství, protože se rodiče snažili, aby jejich děti hrůzy války nepocítily. Rodina žila společenským životem, scházeli se u nich tatínkovi přátelé a v rodině také získal svou noblesu. Rodiče je vedli k slušnému a poctivému životu, držely se u nich tradice. „V neděli jsme se všichni krásně oblékli a maminka s babičkou servírovaly oběd na bílém ubruse,“ vzpomíná herec.

Chodil do křesťanského sdružení YMCA, jezdil s kamarády do přírody a prázdniny trávil s rodiči na venkově. Válku rodina přežila bez útrap, i po válce se jim dařilo. Otec byl poslanec Národního shromáždění, s přítelkyní Eliškou Hruškovou založili nakladatelství Pamir a vydané tituly prodávaly po celé republice. Mladý herec chtěl jít za svým snem a chystal se na gymnázium, poté na DAMU. Jenže…

Zborcené sny

Jenže přišel „vítězný únor“. Nakladatelství bylo znárodněno a tatínek tam směl pracovat jen jako redaktor. Velká rána pro rodinu přišla následující rok, když byl jako nepřítel režimu ve známém procesu s popravenou Miladou Horákovou spolu s dalšími odsouzen na doživotí. Rodina se musela vystěhovat z bytu. A přišly další útrapy.

On ani sestra nesměli studovat. Musel nastoupit do učení jako dřevomodelář a maminka se prý zhroutila. V učení se trápil, ale veškerý svůj volný čas trávil v divadle, učil se nazpaměť monology, navštěvoval divadelní kroužek. Naštěstí si směl udělat maturitu na gymnáziu pro pracující. Na DAMU ho přijali až na druhý pokus v roce 1956, ne kvůli nedostatku talentu, ale jeho původu. On mezitím musel pracovat ve slévárně a byl velmi nešťastný. Přesto ho tatínek, který sám trpěl, dopisy z vězení podporoval. „… v podstatě mě na dálku vychovával. Psal, jak se mám zachovat v různých situacích, dodával mně víru a sílu,“ vzpomíná herec.

Vydechnutí

Po vystudování akademie v roce 1960, kde byl jeho profesorem Radovan Lukavský, kterého si nesmírně vážil, se stal členem Divadla Na zábradlí, na jehož jevišti za třicet tři let ztvárnil řadu krásných postav. Během vojenské služby hostoval v českobudějovickém divadle i rozhlase. Vyjmenovat všechny role nelze, tak jen připomínka, že poprvé poznal na vlastní kůži jak se točí film v roce 1958 v českém „westernu“ Smrt v sedle, z posledních zmíníme Málka v Bastardi 4: Reparát, a jednu z hlavních postav, Kačera v komedii Stáří není pro sraby (2022). Nezaměnitelný hlas a svou mluvu uplatnil také v dabingu.

close info Martin Přibyl / CNC / Profimedia / Martin Přibyl / CNC / Profimedia zoom_in Ve hře Romeo a Julie, 2003

Nelze nezmínit také jeho bohatou pedagogickou činnost. Téměř tři desítky let působil jako docent na DAMU, poslední roky pak v Banské Bystrici na divadelní akademii Božidary Turzonovové a Jozefa Adamoviče. Je známý svou láskou ke správné mluvě a rétorické umění předává na seminářích, kterým říká rétorická laboratoř.

Z osobního života

Během krásného a šťastného období hereckého života musel spolknout i pár hořkých pilulek. Tři roky po přijetí na vysněnou akademii mu zemřela maminka, která se utrápila, a on navíc musel tuto smutnou zprávu oznámit otci ve vězení. Dle jeho vzpomínek to byla jedna z nejhorších chvil, které zažil. Tatínka propustili na sedmiletou podmínku po necelých patnácti letech. Zemřel mu tragickou smrtí v roce 1996, když uhořel ve svém domku.

O tři roky později se musel vyrovnat s další tragickou smrtí, a to své ženy Štěpánky Haničincové, která též doplatila na politickou situaci, potýkala se s depresemi a alkoholem, přesto o ni pečoval. Zemřela nešťastně po pádu na topení.

Utěšovala ho sousedka Eva Hrušková (*1952), naše první Popelka, a z přátelství se zrodila velká láska. V roce 2004 ji navlékl snubní prstýnek a stal se milujícím otcem jejích tří kluků. S nejstarším synem Zdeňkem Rohlíčkem mají své loutkové Divadlo nejen pro děti, s nímž již dvacet let rozdávají radost po celé zemi.

O kom je řeč, zcela jistě víte už od začátku, takže není nutné dodávat, že je vášnivým sběratelem klobouků. Prý už jeho učitelka říkávala: „Přátelé, nezapomeňte. S kloboukem v ruce projdete celým světem.“ Tak se tím řídí. Jana Přeučila si bez klobouku sotva dovedeme představit.

close info Pavel Machan, Marek Patek, Martin Hykl, David Kundrat / CNC / Profimedia / Profimedia zoom_in Jan Přeučil v srpnu 2024 na Jazzových dnech

