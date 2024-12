Externí autor 14. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Známý šéfkuchař Jan Punčochář je se svou manželkou Veronikou šťastný už přes jedenáct let. Zatímco on se objevuje v televizi a na různých akcích pravidelně, jeho paní se ukáže jen zřídkakdy. Dlouhou dobu tak fanoušci netušili, jak jeho manželka vypadá. Což je velká škoda, protože je velmi krásná!

Punčochář se proslavil hlavně díky televizní show pro amatérské kuchaře MasterChef, kde měl spolu s Přemkem Forejtem a Radkem Kašpárkem úlohu porotce. Tihle tři mají dohromady neskutečnou energii, a tak není divu, že se pak televize Nova rozhodla jim věnovat i další pořad, a to Souboj na talíři.

Honza je ve svém oboru již zkušeným bardem, své zkušenosti sbíral na zahraničních stážích a v roce 2015 získal titul Zlatý kuchař. Dlouhou dobu pak působil v restauraci v centru Prahy Grand Cru. Už nějaký čas ale velebí svou hospůdku U Matěje, která je na pražské Podbabě.

Oddaná žena po jeho boku

Není pochyb, že Punčochář je kvůli svým četným závazkům, ať už v televizi nebo gastronomii velmi vytížený, a tak potřebuje po svém boku někoho, kdo mu pomůže všechny tyto věci zvládnout a v nejhorších chvílích ho také podržet. A zdá se, že se mu podařilo pro tuto úlohu najít tu správnou osobu.

Ačkoliv s Veronikou, které se dlouhou dobu přezdívalo „paní Columbová”, a to právě pro její střídmé objevování se na veřejnosti, je už nespočet let, svatbu měli relativně nedávno. Bylo to v roce 2019 a veselka byla super tajná. Byl krásný letní srpnový den a celá slavnostní událost se nemohla odehrávat nikde jinde než v jeho restauraci U Matěje.

„Překvapení," napsal šťastný novomanžel k fotce, kterou sdílel na své sociální síti. Komentáře s gratulacemi na sebe nenechaly dlouho čekat, a samozřejmě nechyběly ani ty, kdy byli fanoušci v šoku. Tohle od něj nikdo nečekal.

Ačkoliv se jednalo o „top secret” událost, něco málo přeci jenom na veřejnost prosáklo. O vtipnou vložku se postaral Punčochářův dlouholetý kamarád a zároveň kolega Ivan Vodochodský, který se po obřadu ujal slova.

„Hodláš být s panem Punčochářem i teď, když je slavný a bohatý?" zeptal se čerstvé paní Punčochářové vtipálek „Vodouch”, jak mu jeho blízcí říkají. Veronika samozřejmě odpověděla ano, nicméně zbývala ještě odpověď jejího chotě.

„Honzo, hodláš být s Veronikou, když je teď paní Punčochářová, a vlastně bude taky bohatá?" šprýmoval dál na konto novomanželů Vodochodský, načež se mu od Punčocháře dostalo odpovědi: „Asi ano, teda." A proto, že i Punčochář je pověstný svým humorem, dodal tomu zdráhavý tón, čímž si samozřejmě vysloužil potlesk a smích všech přítomných.

Vymyslel to vskutku lišácky

Punčochář navíc byl tak prozíravý, že pro datum své svatby si vybral den, kdy má narozeniny. Ke všemu mu bylo čtyřicet, takže to bylo i hezké kulaté výročí. Je to vskutku liška mazaná, a tak se mu podařilo snížit pravděpodobnost, že své manželce zapomene koupit květiny. Což by byla určitě ostuda, protože taková krásná a podporující dáma si zaslouží veškerou péči a obdiv.

„Manželství je super, moje paní se stará o všechno. Je úžasná. Celý chod domácnosti funguje a prostě jde říct jen to, že je naprosto skvělá. A za co ji obdivuju úplně nejvíc, že je naprosto úžasná máma našich dětí," pěl ódu na svou nejmilejší slavný šéfkuchař.

Jak vypadá Veronika Punčochářová se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: medium.seznam.cz, expres.cz, blesk.cz