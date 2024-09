Externí autor 29. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Moderátor Jan Rosák se proslavil televizní soutěží Videostop, fanoušci si ho oblíbili také v show Poklady z půdy. Dnes již o něm není tolik slyšet, ale to neznamená, že by zahálel. Jak sám přiznal, již sedmnáct let je totiž pracující důchodce.

Na televizních obrazovkách ho fanoušci mohli naposledy vidět na TV Prima, kde moderoval pořad Poklady z půdy. I dnes, ve svých sedmasedmdesáti letech, je ale stále velmi aktivní. Dochází do rozhlasu, kde na stanici Český rozhlas Dvojka moderuje několik pořadů, například Šťastná cesta nebo Slovo nad zlato.

Vlastnil také minipivovar v Mníšku pod Brdy, ten ale s manželkou Jiřinou před časem prodali, a to z toho důvodu, že se chtěli přestěhovat blíže k rodině, aby mohli trávit více času s vnoučaty. Prarodiče na plný úvazek ale opravdu nejsou.

„Víte co, já si jako důchodce ani nepřipadám. Práce mám naštěstí pořád dost. Pokud bych měl žít jenom z důchodu, tak by to žádná sláva nebyla,” uvedl Jan Rosák pro Primu CNN. Se svou paní totiž rád cestuje a žijí aktivním životem, takže se stále má co ohánět.

Vzali se pro peníze

Svou o devět let mladší manželku Jiřinu si vzal v roce 1977 a od té doby spolu spokojeně žijí. Není přitom bez zajímavosti, že do svazku manželského vstupovali skutečně velmi brzy. Jejich známost totiž v tu dobu trvala pouze dva měsíce.

Stačilo málo a jejich vztah vůbec nemusel začít. Jan Rosák byl totiž před prvním rande po noční službě, usnul a na schůzku vůbec nedorazil. Naštěstí podruhé již přišel včas, a tak velká láska mohla začít.

Veselka ušitá horkou jehlou ovšem neměla za důvod těhotenství nevěsty, jak bylo zvlášť v minulosti poměrně běžné. V talkshow 7 pádů Honzy Dědka totiž moderátor prozradil, že tehdy stát poskytoval novomanželskou půjčku pouze do třiceti let věku, a tak si zkrátka museli pospíšit.

S manželkou Jiřinou je velmi šťastný

„Tak jsme se museli vzít, kvůli té půjčce. Ale dopadlo to dobře. Moje manželka je poklad. Tam funguje ta chemie – lexaurin, xanax... perfektně,” vtipkoval Rosák.

Pár má spolu dvě děti. Dceru Zuzanu, která se kdysi živila jako modelka a dnes je zvěrolékařka, a dceru Marii, která je zase talentovaná výtvarnice a grafička.

Své manželství by Jan Rosák označil jako ideální. Pokud jde ale o to, zda má nějaký recept na dokonalý vztah, není jeho odpověď úplně jednoznačná.

„Ono je to vždycky takové křehoučké a každý to má jinak… U nás je to ale myslím jasné. V podstatě hned, jak jsme se potkali, oba zasáhl blesk z čistého nebe. Prostě bum a bum. Zamilovali jsme se. No, a pak jsme poznávali, že se k sobě hodíme,” vysvětlil v rozhovoru pro Deník.cz.

„A co je důležité? Že máme stejný humor, smějeme se stejným věcem. A nejen to. Taky máme stejné názory na věci. Myslím i politicky. Člověk s úžasem kouká, kolik rodin a přátel se rozhádalo kvůli politice. To u nás naštěstí nehrozí,” dodal spokojeně.

I přes to, že Jan Rosák již zdaleka není mladík, je stále vášnivý sportovec. Velmi často je tak možné potkat ho na tenisovém kurtu s raketou v ruce. Zrovna tento koníček s ním ale jeho choť nesdílí.

„Občas hrála, ale říkala, že by mně to kazila. Že bych kvůli ní musel hrát levou rukou, a to by mě nebavilo. Ale máme oba rádi třeba divadlo a filmy. Myslím, že máme hodně společného,” prozradil moderátor.

Zdroje: iDNES.cz , Vlasta.cz , Prima CNN , Denik.cz