Jan Rosák (77) je moderátorskou legendou TV Nova, kde řadu let uváděl divácky oblíbený pořad Riskuj. Rosák je od roku ženatý s manželkou Jiřinou, se kterou oslaví 47. výročí svatby. Už 15 let je v důchodu, ale stále pracuje, protože penze by mu nevystačila.

Nečekaná smrt bratra všechny zasáhla

Moderátor Jan Rosák nemá samozřejmě na svém kontě pouze pořad videostop. Starší publikum si ho může pamatovat například z Videostopu a mladší zase z pořadu Poklad z půdy nebo Pevnost Boyard. Rosák je duší i srdcem sportovec a ze všeho nejvíc zbožňuje tenis, který hraje s Petrem Jandou. „Dříve jsme se znali spíš od vidění. Teď jsme se poznali lépe, protože spolu hrajeme tenis, takže máme i sportovní vztah. Vždycky jsem Petra obdivoval jako zpěváka a muzikanta," řekl pro Denik.cz.

Oba dva pánové jsou sice v pokročilém věku, ale fyzičku mají neuvěřitelnou. „Je mu přes osmdesát a je neuvěřitelné, jak dobře hraje. Vypadá na hřišti, jako by mu nebylo ani sedmdesát! Přitom má za sebou ranní rozvoz dětí, rozhovory v rádiu nebo televizi, a pak hraje tenis se mnou. Hrajeme čtyřhry, na dvouhru si netroufáme, ale je to úžasné," podotkl.

Rodiče moderátora jsou již po smrti, ale maminka se dožila úctyhodného věku 97 let. „Maminka se dožila nádherných 97 let a řekl bych, že při poměrně slušné svěžesti. Do posledního momentu jsem si s ní mohl povídat úplně o všem, měla přehled dokonce i ve sportu," řekl v rozhovoru pro Aha! Jestli ho něco mrzí, tak to je odchod jeho otce, který by ze současné svobodné doby měl velkou radost.

"Mrzí mě, že táta odešel příliš brzy. Sice mu bylo už 78, ale zažil jenom rok svobody. Je mi to velice líto, protože byl moc schopný obchodník a myslím si, že tohle by byla jeho doba. Nepochybně by měl velký úspěch. Už v 19 letech se stal vedoucím Baťovy prodejny v Libyi a byl hodnocený jako jeden z nejlepších vedoucích jeho zahraničních prodejen. Perfektně ovládal jazyky. Prostě mě mrzí, že táta nemohl víc let prožít ve svobodné době," povzdechl si.

Jestli Jana Rosáka opravdu něco zasáhlo, tak to byl nečekaný odchod bratra Karla, který dlouhodobě žil ve Švýcarsku. „Můj bratr malíř bohužel loni zemřel. Bylo mu pětaosmdesát. Jeho odchod byl náhlý a všechny nás překvapil, protože krátce před tím měl krásnou životní výstavu, kde byl ve skvělé náladě a vypadal i dobře. Jeho obrazy mám doma na čestném místě," řekl dojatě moderátor.

Jan Rosák je už dědečkem a tuto roli si užívá se vším všudy. „Dohromady mám tři vnoučky. Krom Lili a Ryana mám ještě Honzíka od mladší dcery Marušky. Jsem vděčný, že si je můžu užívat. Rozmazluji je, kudy chodím," rozněžnil se v rozhovoru. Jan Rosák celý život strávil po boku jedné ženy, kterou neskonale miluje a je na ni hrdý.

Dramatické první rande

Rosák je od roku ženatý s manželkou Jiřinou, se kterou oslaví 47. výročí svatby. Jejich první rande bylo ale poněkud dramatické. „To bylo takové rande – nerande. Honza prostě nepřišel," řekla jeho manželka v rozhovoru pro Lifee s tím, že to obrečela. "No samozřejmě! A když mi potom zavolal, tak jsem dělala hrdinku. Přece mu neřeknu, že jsem byla smutná, protože na to rande nepřišel," dodala.

Moderátor z toho byl ale také velmi špatný. „Já jsem byl úplně zoufalý! Myslel jsem si, že jsem ztratil životní příležitost, velkou lásku, a že je konec. Já jsem také v podstatě brečel. Volal jsem jí: „Nezlob se, prosím tě, já jsem usnul!“ Byl jsem po nějaké službě v rádiu a byl jsem opravdu strašně unavený," řekl s tím, že jeho budoucí žena mu z milosti zalhala a řekla, že tam také nebyla.

Důchod by mu na živobytí nevystačil

A jaký mají recept na dlouholetý a spokojený vztah? "Ono je to vždycky takové křehoučké a každý to má jinak… U nás je to ale myslím jasné. V podstatě hned, jak jsme se potkali, oba zasáhl blesk z čistého nebe. Prostě bum a bum. Zamilovali jsme se. No, a pak jsme poznávali, že se k sobě hodíme. A co je důležité? Že máme stejný humor, smějeme se stejným věcem," pochvaluje si Jan Rosák, který je už patnáct let oficiálně důchodce.

„Víte co, já si jako důchodce ani nepřipadám. Práce mám naštěstí pořád dost. Pokud bych měl žít jenom z důchodu, tak by to žádná sláva nebyla," řekl pro CNN Prima News s tím, že je stále pracující důchodce. „Já mám to štěstí, že moje povolání mi umožňuje pracovat i v důchodu," pochvaluje si.

Občas si Jan Rosák dělá srandu z toho, že manželku před téměř padesáti lety vzal kvůli penězům. „Bylo to v roce, kdy jsem dosáhl věku třiceti let, a tehdy se novomanželská půjčka udělovala jen do třiceti let. Tak jsme se museli vzít, kvůli té půjčce. Ale dopadlo to dobře. Moje manželka je poklad. Tam funguje ta chemie - lexaurin, xanax... perfektně,“ prozradil Jan Rosák s vtipem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

