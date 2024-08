Divácky oblíbený moderátor všechny překvapil, když v jednom ze svých rozhovorů uvedl, že svou manželku Jiřinu si nevzal z čisté lásky, nýbrž pro peníze. Přesto jim ale svazek drží skoro 50 let.

Oblíbený moderátor

Jan Rosák se narodil 24.srpna 1947 v Ivanovicích na Hané. Začínal jako moderátor v rádiu, poté přišla nabídka z Československé televize, kterou Jan nemohl odmítnout.

Jako moderátor Československé televize pracoval od roku 1976. Moderoval nejrůznější zábavné pořady pro malé i velké diváky.

Divácky velice oblíbeným byl zcela jistě pořad Magion, který byl určený dětem a mládeži a který se v Českolovenské televizi vysílal od roku 1984. Magion vydržel na televizních obrazovkách dlouhých 12 let.

Jana Rosáka jste mohli zaznamenat také v dalším divácky oblíbeném pořadu s názvem Videostop, ve kterém se moderátor setkal s celou řadou známých osobností.

Dalšími pořady, které Jan Rosák moderoval, pak byly Riskuj! vysílaný v roce 1994 a Bingo vysílané v roce 1995. Jan Rosák prokázal v roli moderátora nebývalý talent a nadání.

Svatba kvůli penězům

Kromě dobře rozjeté moderátorské kariéry se Janu Rosákovi daří také v soukromém životě. Již téměř 50 let je ženatý a s manželkou Jiřinou jim to klape.

Jan Rosák v pořadu Sedm pádů Honzy Dědka:

Přesto jejich začátky nebyly zrovna ty nejlepší. Jan Rosák si první rande s manželkou Jiřinou domluvil u rádia. V den, kdy na rande měl jít, jen ale prošvihnul.

„Byl jsem po noční službě unavený, jel jsem domů a usnul jsem. Prošvihl jsem ho, byl jsem z toho úplně dole, plakal jsem vzteky. Říkal jsem si, že se na mě vykašle,“ uvedl později moderátor.

Aby situaci zachránil, zavolal Jiřině a chtěl se omluvil. Jiřina ho však usadila slovy, ať je v klidu, že ani ona na domluvenou schůzku nedorazila. „Volal jsem jí na ubytovnu, omlouval jsem se, že jsem nepřišel. Ona mi s klidem řekla, že tam taky nebyla. Ale lhala.“

Nakonec se však sešli a byla z toho láska jako trám. Přesto se svatba nekonala kvůli rozbouřeným hormonům, ale pro peníze.

„Vzali jsme se kvůli penězům. To bylo v roce, kdy jsem dosáhl třiceti let, a tehdy se novomanželská půjčka udělovala jen do třiceti let. Tak jsme se museli vzít. Kvůli té půjčce. Znali jsme se pouhé dva měsíce,“ uvedl Jan.

