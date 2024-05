close info Profimedia

Jarouš M Komořanský 1. 5. 2024

Znáte manželku Jana Rosáka, krásnou Jiřinu Rosákovou? Její tvář jako by znala tajemství věčné mladosti. Známý český moderátor je s manželkou Jiřinou už 47 let a na jejím obličeji je těžké najít jakoukoliv vrásku. Že by snad spokojené manželství?

Jiřina Rosáková je žena, která se po boku svého manžela často ukazuje ve společnosti a vždy na sebe dokáže strhnou pozornost svým mladistvým vzhledem. Její šarm svědčí o mládí nejen na obličeji, ale i v duši. Zdá se, že tajemství její krásy a mladosti je totiž kombinací genetické výbavy a životního stylu. Její dcera Zuzana, která se věnovala modelingu, nezapře, že krásu zdědila po své matce. Jak šel ale čas v manželství Rosákových, které trvá už více než 47 let? Láska na první pohled a společná práce Jan Rosák se o své ženě vyjadřuje jako o nejen krásné, ale také talentované a duchapřítomné osobě. Jiřina pro něj píše scénáře a sdílí s ním smysl pro humor, což je podle Rosáka klíčem k jejich dlouhé a šťastné manželské smlouvě. Ostatně, tato jeho věta svědčí o všem: „Moje manželka je poklad. Tam funguje ta chemie – lexaurin, xanax… perfektně.“ Manželé společně prožívají každodenní radosti i pracovní výzvy, což ještě více posiluje jejich vztah. close Magazín Rey Koranteng má doma paní Columbovou. Podívejte, jak krásnou ženu známý moderátor „skrývá“ gallery 9 video Rychlý sňatek z finančních důvodů? Zajímavostí na jejich vztahu je, že se vzali po pouhých dvou měsících známosti, a to z finančních důvodů. „Vzali jsme se kvůli penězům, to je pravda. To bylo v roce, kdy jsem dosáhl třiceti let, a tehdy se novomanželská půjčka udělovala jen do třiceti let. Tak jsme se museli vzít. Kvůli té půjčce. Znali jsme se dva měsíce,“ říká Jan Rosák dnes s úsměvem. I přestože důvodem ke svatbě byl tedy kromě lásky i takto praktický důvod, nakonec vybudovali harmonické a dlouhodobé manželství. Ostatně, mají i některá svá videa na YouTube kanálu. Podívejme se například, jak si manželé společně připomněli listopad 1989: Zdroj: Youtube První rande bylo fiasko Začátek jejich vztahu nebyl idylický a vtipné je, že dokonce ani jejich první rande nebylo v pohodě. Bylo spíš katastrofální, ale skončilo šťastně. Přestože se oba zpočátku cítili zklamaně, brzy zjistili, že oba sdíleli stejné pocity, což jim pomohlo vzájemně se pochopit a zamilovat se. „Naše první rande bylo nepovedený. Katastrofický. Když jsme se uviděli, bylo to jasný. První rande jsme si domluvili u rádia. Byl jsem po noční službě unavený, jel jsem domů a usnul jsem. Prošvihl jsem ho, byl jsem z toho úplně dole, plakal jsem vzteky. Říkal jsem si, že se na mě vykašle. Volal jsem jí na ubytovnu, omlouval jsem se, že jsem nepřišel. Ona mi s klidem řekla, že tam taky nebyla. Ale lhala. Pak mi přiznala, že tam byla a plakala. Jako já. Ale dopadlo to dobře.“ Manželé Rosákovi jsou příkladem, jak může láska kvést i v proměnlivém uměleckém světě. Šoubyznys je většinou prostředím, kde se vše mění. Manželství Jana Rosáka ale toto pravidlo zcela vyvrací. A kdo je vlastně tento muž v pár slovech? close Magazín Jak je dnes na tom moderátor Michal Jančařík? Zůstává na vozíku, rodina doufá v zázrak gallery 11 video Kariéra Jana Rosáka Jan Rosák se narodil v roce 1947 a jeho kariéra je úzce spojena s českými mediálními domy. Zpočátku pracoval v Československém rozhlase, ale jeho charismatický projev a schopnost bavit publikum ho rychle přivedly před kamery Československé televize. V průběhu let se stal tváří několika populárních televizních soutěží a zábavních pořadů, které si získaly srdce českých diváků. Je jedním z našich nejlepších moderátorů vůbec. K jeho pracovním úspěchům zřejmě přispívá i jejich spokojený život. Jan Rosák a jeho manželka Jiřina jsou příkladem toho, že láska, společný smysl pro humor a podpora v každodenním životě mohou být klíčem k úspěšnému manželství, ale i k udržení mladistvého vzhledu. V případě Jiřiny Rosákové, které je 66 let, se zdá, že tajemství věčné mladosti leží v radostné a aktivní společné cestě se svým životním partnerem. A i Jan Rosák vypadá naprosto skvěle! Podívejte v naší galerii. Zdroje: www.super.cz, www.csfd.cz/jan-rosak, www.idnes.cz

