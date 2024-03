Jasmína Maurerová 7. 3. 2024 7:10 clock 3 minuty gallery

Český moderátor a televizní hlasatel Jan Rosák se svou manželkou Jiřinou patří mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Letos je tomu už 47 let, co tihle dva vstoupili na společnou cestu životem. Málokdo možná ale ví, že se jednalo o sňatek z rozumu a pár se tehdy bral kvůli penězům.

Jan a Jiřina se seznámili v roce 1977. Rosák tehdy pracoval jako hlasatel v Československém rozhlase v Praze a Jiřina byla jeho nadřízená. Znali se sotva pár měsíců, přesněji řečeno tři, a už se rozezněly svatební zvony.

"Bylo to uspěchané, ale ne proto, že bychom čekali miminko. Mnozí si to mysleli, ale pravda byla jiná,” přiznali bez okolků v rozhovoru pro web plus7dni.pluska.sk. Veselku uskutečnili čistě z finančních důvodů, chtěli totiž využít novomanželské půjčky, kterou tehdy mohli získat lidé do věku třiceti let. Jakmile byl člověk starší, peníze by už nezískal, a tak se rozhodli do toho praštit.

"Věděli jsme, že k sobě patříme a že se stejně dříve nebo později vezmeme," pokračuje ve vysvětlování oblíbený moderátor a dodává, že ani jeden z nich neměli strach, že by něco riskovali, protože věřili v jejich lásku.

První rande byla katastrofa

Jejich první rande přitom nedopadlo vůbec, jak si oba dva plánovali. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka na něj Rosák zavzpomínal: „Naše první rande bylo nepovedený. Katastrofický. Když jsme se uviděli, bylo to jasný. První rande jsme si domluvili u rádia. Byl jsem po noční službě unavený, jel jsem domů a usnul jsem. Prošvihl jsem ho, byl jsem z toho úplně dole, plakal jsem vzteky.”

Rosák si tehdy myslel, že se na něj kvůli tomu Jiřina vykašle. Volal jí na ubytovnu, aby se omluvil, že se na schůzku nedostavil. “Ona mi s klidem řekla, že tam taky nebyla. Ale lhala. Pak mi přiznala, že tam byla a plakala. Jako já. Ale dopadlo to dobře,“ pokračoval ve vyprávění jejich společných začátků moderátor.

Naštěstí vše dobře dopadlo a manželé jsou spolu dnes už dlouhých sedmačtyřicet let. Je také pyšným dědečkem a jeho vnoučata mu dělají spoustu radosti. "Jsem naprosto bezpříkladně rozmazlující dědeček, ale nebyl jsem ani jako tatínek moc přísný, jako dědeček jsem ale špatný v tom smyslu, že to, co jim rodiče zakážou, to já jim doma povolím, jsou to prostě naše vnoučata a my je budeme rozmazlovat a rozmazlovat a rozmazlovat," neváhá se veřejně přiznat někdejší moderátor pořadu Videostop.

Děti má rád, ale taky je rád vrátí

Jeho dcera Zuzana má za manžela Tunisana a s ním má dcerku Lili. Druhá Rosákova dcera mu zase nadělila vnoučka Honzíka. Prarodičovství si oba s manželkou náležitě užívají a když jejich dcery potřebují hlídání, jsou tu vždy pro ně. "Už jsme měli obě vnoučata na hlídání u nás v Mníšku a myslím, že brzy přijde doba, že s nimi pojedeme na dovolenou," těší se Rosák na další společně strávené chvíle s dětmi. Nicméně posléze přiznal, že na hlídání je nejlepší to, že jednou skončí a děti se vrátí zase k rodičům.

Do Mníšku pod Brdy se manželé Rosákovi přestěhovali už před dlouhou dobou. Mají zde velký dům, velkou zahradu, a to vše uprostřed krásné přírody. Rosák si na bydlení nejvíce užívá to, že pozoruje zvířata, která velmi často zavítají na jejich zahradu.

Kromě pořadu Videostop z roku 1985 je televiznímu divákovi Rosák známý i jako moderátor vědomostní soutěže Riskuj!, která se vysílala v roce 1994. Následovala ještě soutěž Bingo. Jako moderátor je mezi lidmi velmi oblíbený, což jen potvrzuje to, že třikrát získal ocenění TýTý.

